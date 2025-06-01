بيراميدز المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب صن داونز

القاهرة: نقش فريق بيراميدز المصري اسمه بحروف من ذهب بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي 2 / 1 في إياب المباراة النهائية بالقاهرة ، اليوم الأحد.

تقدم بيراميدز بهدفين أحرزهما فيستون ماييلي وأحمد سامي في الدقيقتين 23 و56 من المباراة التي أقيمت على ملعب “الدفاع الجوي” في العاصمة المصرية القاهرة، بينما قلص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجله إكرام راينرز في الدقيقة 75.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا بنتيجة 1 / 1 في بريتوريا.

وأصبح بيراميدز رابع ناد مصري يتوج باللقب القاري بعد الأهلي حامل لقب العامين الماضيين والأكثر تتويجا بالكأس برصيد 12 مرة، والزمالك الذي حقق البطولة 5 مرات، والإسماعيلي أول الأندية المصرية الفائزة باللقب عام 1969.

وبهذا اللقب ضمن بيراميدز مشاركته في كأس القارات للأندية فيفا إنتركونتيننتال وضمن مقعده في النسخة الثانية لكأس العالم للأندية عام 2029، وبات أمامه فرصة الفوز بلقب قاري آخر (كأس السوبر الأفريقي) عندما يلاقي نهضة بركان المغربي، الفائز بكأس الكونفيدرالية.

كما يستعد بيراميدز وصيف الدوري المصري هذا الموسم لمواجهة مصيرية خلال أيام قليلة عندما يلاقي الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

(د ب أ)