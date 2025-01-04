بيربوك: الاتحاد الأوروبي لن يمول أسلمة سوريا

برلين- دمشق: قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيراقب عن كثب تطور العملية السياسية في سوريا وسيقف إلى جانب البلاد إذا تحركت نحو مستقبل سلمي ومنفتح، إلا أنه لن يدعم أسلمة سوريا.
وقد سافرت بيربوك، مع نظيرها الفرنسي جان نويل بارو إلى سوريا الجمعة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت لبرنامج “تاجيسثيمن” الإخباري المسائي الألماني إن الاتحاد الأوروبي ينتظر ليرى ما الذي سيتطور في سوريا بعد سنوات من القمع المطلق تحت حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ فترة طويلة، والذي تمت الإطاحة به قبل ما يزيد قليلا عن أربعة أسابيع.
وتابعت “لكن بالطبع نحن، كأوروبا، لن نكون ممولا لأسلمة المجتمع”.
والتقت بيربوك وبارو مع الحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع خلال زيارتهما.
وقالت بيربوك للبرنامج إن انطباعها الأول تمثل في وجود مجتمع منقسم، فمن ناحية، هناك أمل في الحرية بعد سنوات الحرب الأهلية والتعذيب والقمع. ومن ناحية أخرى، يشعر الكثيرون بالقلق من أن الآمال قد تتبدد بالنسبة للنساء والأقليات الدينية والعرقية.
وقالت إن هذا الأمر تمت مناقشته بوضوح شديد. وأضافت بيربوك أنه في نهاية المناقشات، كان الحكام السوريون الجدد قد أكدوا بشكل قاطع أنهم يفهمون ذلك ويريدون النظر في مسألة مشاركة المرأة.
(د ب أ)
الصراحه من المجرمين الداعمين لقتل أهل فلسطين واحتلال فلسطين لمدة 75 عام
لابد يقابلها صراحه من أهل سوريا
سوريا عرب مسلمين وفيهم غير مسلمين
وما يسمى المجاهدين
قاتلتم حكومة سوريا وطلبتم الدعم من خارج
الان هل الداعمون لكم لتدمير سوريا
سوف يدعمونكم لصد العدوان على سوريا من قبل مايسمى إسرائيل؟
مع العلم انكم لا لتم تخاربون جنود سوريا
ودرعا تم احتلال بعضها والقنيطره وجبل الشيخ وكل ممتلكات جيش سوريا دمرت
هل لازلت تظنون أن اللذين وقفو معكم لنصرة
مايمسي الثوره يدعمونكم لصد العدوانزعليكم
سؤال كتبته من قبل ولازال يرن في ذهني
سوريا تستقبل معونات الان من دول الخليج
وس ريا كانت تصدر الغذاء
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اهل سوريا أعلم بمصالحهم، و اليوم هم منشغلون بتنظيف البلد من شبيحة بشار و لملمتها من الجراح اللتي خلفها حكمه البائس
انالينا بيربوك لا نريدكم أن تكونوا أسلمة سورية ،،،،، و كذلك لا نريدكم أيضا أن تمولوا قتل اطفال غزة ، أما أنت شخصيا ايتها الوزيرة نرجو أن تتوقفي عن تحريض عصابات الجيش الإسرائيلي على قتل الصحفيين و رجال الإعلام في غزة
……فيه شىء ثاني تريدونه أيها المتبجحون بالحرية المطلقة للناس……لما الآن تنتفضون؟ ولماذا ساندتم سياسيا وعسكريا تل أبيب في جرائمها اليومية؟