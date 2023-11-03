بيربوك تحذر ” حزب الله ” من شن هجوم واسع النطاق على إسرئيل

يريفان (أرمينيا): حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، جماعة حزب الله اللبنانية من شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، بعدما ألقى زعيمها كلمة معادية لإسرائيل والغرب استغرقت أكثر من الساعة.

وقالت اليوم الجمعة بعد اجتماع مع نظيرها الأرميني، أرارات ميرزويان، في العاصمة يريفان، إن الشعب اللبناني يريد أيضا فقط أن يعيش في سلام، ولا يريد تصعيدا آخر في المنطقة.

وقالت الوزيرة الألمانية إن “هذا هو السبب في أن من المهم للغاية أن تعمل كل الجهات الفاعلة معا من أجل منع اندلاع حريق هائل في المنطقة”.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، دعت بيربوك إلى تنفيذ فترات توقف إنسانية مؤقتة لإمداد السكان المدنيين بالمساعدات، وهو ما يدعو إليه الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن “المساعدات الإنسانية حتمية إنسانية. يجب أن تكون هناك فترات توقف إنسانية مؤقتة وممرات إنسانية”. وقالت إن كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تعمل معا لتحقيق ذلك “ونعمل أيضا على ذلك على مدار الساعة على الأرض”.

وقالت بيربوك إن حماس “تتلاعب بمعاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة، عبر استغلالهم كدروع بشرية”.

(د ب أ)