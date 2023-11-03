بيربوك تحذر ” حزب الله ” من شن هجوم واسع النطاق على إسرئيل

يريفان (أرمينيا): حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، جماعة حزب الله اللبنانية من شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، بعدما ألقى زعيمها كلمة معادية لإسرائيل والغرب استغرقت أكثر من الساعة.
وقالت اليوم الجمعة بعد اجتماع مع نظيرها الأرميني، أرارات ميرزويان، في العاصمة يريفان، إن الشعب اللبناني يريد أيضا فقط أن يعيش في سلام، ولا يريد تصعيدا آخر في المنطقة.
وقالت الوزيرة الألمانية إن “هذا هو السبب في أن من المهم للغاية أن تعمل كل الجهات الفاعلة معا من أجل منع اندلاع حريق هائل في المنطقة”.
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، دعت بيربوك إلى تنفيذ فترات توقف إنسانية مؤقتة لإمداد السكان المدنيين بالمساعدات، وهو ما يدعو إليه الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن “المساعدات الإنسانية حتمية إنسانية. يجب أن تكون هناك فترات توقف إنسانية مؤقتة وممرات إنسانية”. وقالت إن كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تعمل معا لتحقيق ذلك “ونعمل أيضا على ذلك على مدار الساعة على الأرض”.
وقالت بيربوك إن حماس “تتلاعب بمعاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة، عبر استغلالهم كدروع بشرية”.
(د ب أ)
criminal
الحريق الهائل الذي أشعلتموه و مازلتم تصبون الزيت على النار ..عبر دعمكم اللامشروط لهذا المحتل الصهيوني المجرم..الذي عاث في الارض فسادا..و إذا كانت هذه و امثال هذه ..قد تناسوا ان باريس قد تم تحريرها من الاحتلال الألماني ( بالقوة) ..فسنقول لها من ( حرر اوروبا و غيرها ) من احتلالكم ..يجب عليه ان يؤمن ان ( المقاومة) هي السبيل الوحيد لتحرير كل ارض محتلة..و هذا ما لا تريدون الاعتراف به..في ظل تخاذل دولي و صمت عربي..لو كنتم تأبهون بردة ( أمة غثاء السيل) لما تجرأ امثالك على قول ربع هذا الكلام فما بالك ..كله ..! انتم شركاء في الجرائم المرتكبة ضد الانسانية في غزة و غير غزة .
هه على أحفاد النازية أن يغلقوا أفواههم النتنة 🇵🇸🤕✌️
اصبح ما هب ودب يبوبخ ويهدد ويتوعد!
من انتى التى تحزرين رجال المقاومة المانية إلى تشارك فى مجازر غزة وقتل اطفال فلسطين تدعو إلى هدنة انسانية فقدتم المصداقية عندنا كشعوب عربية واسلامية ولا خداع بعد اليوم