بيربوك تصف الوضع في غزة بالمأساوي وتدعو إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية

برلين: وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الوضع الإنساني في قطاع غزة بالـمأساوي، في الوقت الذي دعت فيه إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى القطاع الساحلي للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزيرة الألمانية إن”حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة لم تصل خلال الإثني عشر شهرا الماضية إلى مثل هذا المستوى المنخفض التي هي عليه حاليا”.

وأضافت بيربوك أن إسرائيل قدمت وعودا متكررة بهذا الشأن، لكنها “لم تف بها”. وأكدت أن على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم “دون أعذار” المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة .

وقالت الوزيرة إن “نسبة كبيرة من أكثر من مليوني نسمة (في قطاع غزة) يعانون من سوء تغذية حاد ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها”. وأشارت إلى أنه لا يوجد مكان آخر في العالم فيه هذا العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من بتر أطرافهم في منطقة صغيرة كهذه.

وأضافت أن “مساحات شاسعة من غزة عبارة عن أرض خراب بشكل تام”.

وأوضحت بيربوك أنه مع اقتراب فصل الشتاء، لا شيء أكثر إلحاحا من إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وتقديم المساعدات العاجلة للسكان المدنيين مثل الطعام والماء والأدوية ومنتجات النظافة والخيام.

وقالت: “من أجل ذلك، يجب فتح جميع المعابر الحدودية إلى غزة لإدخال المساعدات الإنسانية”. وأكدت بيربوك أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مقيد بالقانون الإنساني الدولي، وهذا يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع الأوقات.

وجددت بيربوك دعوتها إلى وقف إطلاق النار قائلة: “لأنه بدون وقف إطلاق النار، لن يتوقف الموت، ولن تنتهي المعاناة، معاناة أكثر من 100 رهينة وعائلاتهم، وأيضا معاناة العائلات في غزة”.

(د ب أ)