سياسة | دولي | أوروبا

بيربوك تضطر إلى قطع كلمتها في بروكسل بسبب مطالبة امرأة بوقف إطلاق النار في غزة

13 - نوفمبر - 2023

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بروكسل:  وقعت حادثة مثيرة للانتباه خلال مشاركة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في فعالية في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم الإثنين.

فقد اضطرت الوزيرة الألمانية إلى قطع كلمتها عن السياسة الخارجية النسوية في الفعالية بسبب مطالبة إحدى المشاركات بصوت عال بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولما استمرت المرأة في الحديث رغم أنها عُرِض عليها أن تتحدث في ندوة نقاشية تالية، اصطحبتها الشرطة إلى الباب للحديث معها، وهو ما لم يعجب بيربوك التي كانت تريد أن تدخل المرأة مرة أخرى إلى القاعة لكن المرأة رفضت هذا.

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك كانت رفضت مجددا الانضمام إلى المطالبات المنادية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل ظهر اليوم.

وكانت بيربوك قالت: “أنا أتفهم تماما الدافع في ظل هذا الوضع الرهيب، حيث لا يعاني الأطفال الأبرياء والأفراد والنساء والأمهات والأسر بشكل رهيب فحسب، بل إنهم يفقدون حياتهم أيضا”، مضيفة في المقابل أن الدوافع لا تكفي وحدها لمساعدة الناس، موضحة أن أولئك الذين يطالبون بمثل هذا الأمر يجب عليهم أيضا الإجابة على أسئلة، مثل كيفية ضمان أمن إسرائيل وماذا سيحدث لـ “الرهائن” لدى حماس.

(د ب أ)

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  1. يقول بلقاسم تيزوزو:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 10:47 م

    المانيا مختطفة!!!!!

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  2. يقول صالح - الجزائر:
    نوفمبر 27, 2023 الساعة 3:11 م

    ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عبارة عن مستعمرة يهودية… ليست حرة في قراراتها

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