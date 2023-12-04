بيربوك تطالب إسرائيل بالتخفيف من معاناة المدنيين في غزة

برلين: أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حرب غزة ،ودعت الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه إلى احترام حقوق الإنسان.

جاءت هذه التصريحات للوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر خلال مؤتمر لكتلة الحزب بعنوان “عالمية وغير قابلة للتجزئة- تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم: 75 عاما على الإعلان العام لحقوق الإنسان”.

وقالت بيربوك إن “السؤال المحوري يدور حول كيفية ممارسة الحق في الدفاع عن النفس”، وأردفت أن ” هناك مسؤولية حيال التخفيف من معاناة المدنيين ولاسيما في هذه المرحلة نظرا لوفاة الكثير جدا من الفلسطينيين”.

وأضافت الوزيرة الألمانية أنها أوضحت مرارا خلال محادثاتها في إسرائيل أن “إرهاب حماس المروع ضد إسرائيل لا يمكن أن ينتهي إلا إذا قمنا معا بكل ما يلزم لمنح الفلسطينيين أفقا مستقبليا”. وتابعت :” لا يمكن لمعاناتك أن تخف إذا تجاهلت معاناة الآخرين بل إن معاناتك لن تنتهي إلا إذا عزمت على إنهاء معاناة الآخرين”.

واستطردت بيربوك أنها تحاول أن توضح أيضا لمحاوريها العرب أن من مصلحة الفلسطينيين مكافحة الإرهاب بشكل مشترك حتى يتمكنوا من العيش في أمان وحرية، ولفتت إلى الحاجة إلى حل الدولتين، معربة عن اعتقادها بأنه سيمنح الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وقالت:” لا يمكننا أن نحقق هذا إلا معا كمجتمع دولي”.

ورأت بيربوك أن صلب الإعلان العام لحقوق الإنسان الذي مضى عليه 75 عاما هو:” لأن كل حياة بشرية متساوية في القيمة، فإننا سندافع عن كل حياة بشرية”.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الإعلان العام لحقوق الإنسان ببنوده الثلاثين في العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام .1948

يشار إلى أن بيربوك والمستشار الألماني اولاف شولتس ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قاموا بزيارات تضامنية إلى إسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتضمنت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن من بينهم إسرائيليون وجنسيات أخرى ،واقتيادهم إلى قطاع غزة.

(د ب أ)