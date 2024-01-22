بيربوك تطالب بسرعة إتمام التحضيرات للمهمة الأوروبية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

بروكسل: دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى سرعة إتمام التحضيرات للعملية العسكرية المخططة لتأمين الملاحة التجارية في البحر الأحمر من قبل الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت بيربوك اليوم الاثنين إنه يجب توضيح التفاصيل الأخيرة بشكل عاجل الآن، مشيرة إلى أنه بذلك يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُظْهِر أنه قادر على التصرف.

وبحسب بيربوك، تهدف هذه العملية إلى وقف هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر، وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إن “الحوثيين يقومون يوميا تقريبا انطلاقا من اليمن بمهاجمة سفن غير متورطة تماما في أي نزاع في البحر الأحمر”، وأردفت أن “أحد الشرايين المركزية للملاحة الحرة للتجارة العالمية” بات بذلك عرضة للهجوم.

ويجري التشاور داخل الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع حول مهمة التكتل المقررة لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر، ومن المقرر وفقا للخطط الحالية إرسال سفن حربية أوروبية لحماية سفن الشحن في المنطقة، لكن التكتل لا يعتزم حتى الآن المشاركة في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع في اليمن.

وبحسب مصادر حكومية ألمانية، تعتزم ألمانيا المشاركة في هذه العملية العسكرية بالفرقاطة “هيسن” شريطة الحصول على تفويض بهذا الخصوص من البرلمان الألماني بعد الانتهاء من إعداد الخطط الخاصة بهذه المهمة.

يذكر أن هذه الفرقاطة مزودة بتجهيزات من بينها صواريخ مضادة للطائرات، وهي مصممة خصيصا لمرافقة السفن وحمايتها وللقيام بالمراقبة في المناطق البحرية. وبحسب بيانات الجيش الألماني فإن رادار هذه الفرقاطة يمكنه مراقبة مجال جوي بحجم بحر الشمال بأكمله.

ويسعى الحوثيون من خلال استهداف سفن لها علاقة بإسرائيل إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبسبب عمليات الحوثيين، تتجنب شركات ملاحة كبرى على نحو متزايد المرور عبر أقصر طريق بحري رابط بين أوروبا وآسيا والذي يمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وقد أدى ذلك إلى حدوث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

ولهذا السبب، بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا في الفترة الأخيرة بشن هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن.

(د ب أ)