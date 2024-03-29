بيربوك: على إسرائيل أن تتخلى عن السيطرة على غزة بعد الحرب

برلين: قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة ما ان تنتهي الحرب في غزة.

وقالت بيربوك في تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، ردا على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إن”الفلسطينيين- بمنأى عن حماس، بمنأى عن الإرهاب، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة بحرية من جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية”.

وأضافت أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، “لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خاصة الآن خلال الحرب”.

وقالت بيربوك إن الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحا. ويتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي ـ والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت أن “هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضا السلام بالمعنى الحرفي. لأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل”.

وجاءت تعليقات بيربوك بسبب إعلان إسرائيل مصادرة حوالي 800 هكتار في الضفة الغربية.

وقالت بيربوك إن الأمن خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنبا إلى جنب في سلام، لن يكون ممكنا إلا بضمانات أمنية دولية.

وقالت إنه يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من فلسطين مرة أخرى، ويجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم.

وتابعت أن “هذا يعني، بالطبع، أنه يجب إشراك الدول العربية المجاورة، التي تتمتع بالثقة هناك، وأيضا أصدقاء مقربين لإسرائيل – وهذا هو السبب وراء قلقنا نحن الألمان، إلى جانب الأمريكيين والبريطانيين، بشأن الأفق السياسي”.

(وكالات)