بيربوك: على إسرائيل أن تتخلى عن السيطرة على غزة بعد الحرب

برلين: قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة ما ان تنتهي الحرب في غزة.
وقالت بيربوك في تصريحات لمجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، ردا على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إن”الفلسطينيين- بمنأى عن حماس، بمنأى عن الإرهاب، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة بحرية من جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية”.
وأضافت أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، “لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خاصة الآن خلال الحرب”.
وقالت بيربوك إن الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحا. ويتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي ـ والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين.
وأضافت أن “هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضا السلام بالمعنى الحرفي. لأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل”.
وجاءت تعليقات بيربوك بسبب إعلان إسرائيل مصادرة حوالي 800 هكتار في الضفة الغربية.
وقالت بيربوك إن الأمن خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنبا إلى جنب في سلام، لن يكون ممكنا إلا بضمانات أمنية دولية.
وقالت إنه يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من فلسطين مرة أخرى، ويجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم.
وتابعت أن “هذا يعني، بالطبع، أنه يجب إشراك الدول العربية المجاورة، التي تتمتع بالثقة هناك، وأيضا أصدقاء مقربين لإسرائيل – وهذا هو السبب وراء قلقنا نحن الألمان، إلى جانب الأمريكيين والبريطانيين، بشأن الأفق السياسي”.
(وكالات)
ههه لا أظن أن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو توافقك الرأي يا بيربوك حفيدة النازيين الألمان ✌️🇵🇸
هه انتم السبب المباشر في ظهور هذا الشيطان المارد المسمى اعتباطا إسرائيل ✌️🇵🇸✌️
الافعى العنصرية النازية التي كانت مع حزبها الاخضر تشارك في المظاهرات التي تندد بالحرب وتدعي مع حزبها بانهم حزب سلام قبل ان يشارك هذا الحزب الغبي بحكومة تحالف في المرة الاولى عندما اعلن الحرب على افغانستان وارسل عملاء الى العراق يضعون علامات على المباني التي كلفهم الامريكان والبريطانيين لتحديدها وقصفها بالطيران وفي المرة الثانية اليوم عندما وقف هذا الحزب مع الصهاينة بتزويدهم بالمال والسلاح ضد الفلسطينين تحاول اليوم ان تستغبي السذج من شعبها والشعوب العربية بأنها ضد الغزو الصهيوني وفي الحقيقة أنها وحزبها بداوا يدفعون ثمن غباؤهم من خلال استطلاعات للراي تقول ان ٦٩٪ من الالمان لايوافقون على الحرب الصهيونية
نصيحة لكل عربي ومسلم شريف يحق له الإقتراع في المانيا ان ينتخب الحزب العنصري الالماني الحزب البديل الذي يساند روسيا ويعادي الاسلام والاجانب الذين تعول عليهم المانيا بتعويض نقص اليد العاملة وهذه ضربة للاقتصاد الالماني وهو يكره اليهود
هذا اقل ما نفعله لرد الصاع صاعين للمجرمين النازيين الذين دعموا العدوان الصهيوني
اتبعوا مقولة شمشون علي وعلى اعدائي يارب
ههه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو لا يصغون إلى أحفاد النازيين الصهاينة ✌️🇵🇸✌️🇵🇸