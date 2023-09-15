بيرقدار: خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا جاهز للعمل قريبا

أنقرة: قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريبا بعد إجراء فحوصات لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وذكر بيرقدار إن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزا “من الناحية الفنية” للتشغيل قريبا.

أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/آذار، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب، الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.

وقال بيرقدار في إفادة صحافية أمس الخميس، لكن الوزارة حظرت نشرها حتى اليوم الجمعة “اعتبارا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير”. ولم يذكر موعدا لاستئناف تدفقات النفط.

وكان العراق وتركيا اتفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر إنه من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل أكتوبر/تشرين الأول. وخسرت حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.

وقال بيرقدار “باعتبارنا دولتين متجاورتين، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا… لكن خط الأنابيب سيكون جاهزا للعمل من الناحية الفنية… نحن جاهزون إلى حد ما وسنبدأ العملية قريبا”.

(رويترز)