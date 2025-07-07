بيركنستوك تتخذ إجراءات صارمة ضد منتجات مقلدة في الهند

نيودلهي: قال أشخاص مطلعون على الأمر إن ممثلين قانونيين عينتهم محكمة هندية فتشوا مصانع صغيرة الحجم في الأسابيع القليلة الماضية لمصادرة ما يشتبه بأنها أحذية بيركنستوك مقلدة، بعد أن رفعت الشركة الألمانية دعوى قضائية بتهمة انتهاك حقوق العلامة التجارية.

وتتزامن قضية بيركنستوك مع ظهور تقارير إخبارية عن شركات أحذية أخرى في الهند. فقد حصلت كروكس هذا الشهر على موافقة محكمة على مواصلة قضية انتهاك حقوق ملكية ترجع إلى تسع سنوات، بينما تواجه برادا انتقادات لاذعة لعرضها صنادل شبيهة بأحذية هندية النمط دون أن تشير في البداية إلى أنها مستوحاة من الهند.

ورويترز أول من نشر تفاصيل القضية المرفوعة في الهند بخصوص صنادل بيركنستوك، التي تطورت من رمز للثقافة المضادة إلى منتج أزياء عصري، ويحظى بشعبية أيضا في الهند.

وفي مايو/ أيار، رفعت شركة بيركنستوك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد أربعة تجار أحذية وأربعة مصانع وشخصين لم تُكشف هويتاهما. وذكرت الدعوى أن تحقيقا داخليا كشف عن إنتاج أحذية مقلدة في مناطق ريفية بمدينة أجرا وحولها، وهي مركز سياحي وتشتهر بمعلم تاج محل، وتباع هذه المنتجات محليا وتصدر إلى دول أخرى.

وفي 26 مايو/ أيار، أصدر أحد القضاة أمرا سريا لم ينشر على موقع المحكمة إلا الأسبوع الماضي. وجاء في الأمر تعيين 10 محامين محليين كمفوضين لزيارة المصانع المشتبه بها.

وقال القاضي إن المفوضين يمكنهم “مصادرة وتعبئة وختم المنتجات المخالفة”، وتضمن أمره صورا قدمتها بيركنستوك وتقول إنها تظهر الأحذية وصناديق الأحذية المقلدة التي تحمل العلامة التجارية للشركة.

ولم تستجب شركة بيركنستوك لاستفسارات من رويترز، ورفض محاموها بالهند التعليق.

(رويترز)