بيرنلي يحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي بعام 2024

لندن: سجل بيرنلي انتصاره الأول في 2024 وتغلب على ضيفه برينتفورد 2/1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل لوتون تاون مع ضيفه نوتينغهام فورست 1/1.

وحقق بيرنلي انتصاره الأول منذ فوزه على مضيفه فولهام 2/صفر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2023 ومنذ ذلك الحين خسر سبع مرات وتعادل ثلاث مرات.

وتقدم جاكوب برون لارسن بهدف لبيرنلي في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء تزامنت مع طرد سيرغو ريغيلون لاعب برينتفورد.

وفي الشوط الثاني سجل ديفيد داترو فوفانا الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 62 ثم رد كريستوفر اجر بالهدف الوحيد لبرينتفورد في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير وتوقف رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب كينلورث رود تقدم نوتينغهام بهدف عن طريق كريس وود في الدقيقة 34 لكن لوك بيري خطف هدف التعادل للوتون تاون قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع نوتينغهام رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 22 نقطة للوتون تاون في المركز الثامن عشر.

(د ب أ)