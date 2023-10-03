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بيرنلي يفوز على لوتون تاون في الدوري الإنكليزي

منذ 33 دقيقة

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لندن:  فاز فريق بيرنلي على مضيفه لوتون تاون 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأنهى بيرنلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه لايل فوستر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق لوتون تاون من تعديل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق اليجاه أديبايو.

ولكن فرحة لوتون بالتعادل لم تدم طويلا حيث تمكن بيرنلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عن طريق جاكوب برون لارسن .

ورفع بيرنلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف خلف لوتون تاون صاحب المركز السابع عشر.

(د ب أ)

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