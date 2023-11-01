كورتيز تصف “إيباك” بأنها منظمة متطرفة وساندرز ووارن يكتبان لبايدن مع “قلق بالغ” بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

واشنطن- “القدس العربي”: أرسل السيناتور بيرني ساندرز (فيرمونت) وزميلته إليزابيث وارين (ماساشوستس) مع أعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء مع “قلق بالغ” بشأن الغزو الإسرائيلي والاحتلال المحتمل لغزة.

وأعرب المشرعون عن مخاوفهم بشأن “الخسائر الإنسانية المحتملة” و”الواقع السياسي” الذي يمكن تركه في أعقاب الغزو الإسرائيلي البري.

وتضمنت الرسالة، التي صاغها ساندرز ووارن والسيناتور بيتر ويلش (فيرجينيا) وجيف ميركلي (أوريغون) عدة أسئلة تتعلق بموقف الحكومة الأمريكية بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن الغزو إلى جانب كيف ستبدو المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع المحاصر.

ومن جانبها، وصفت النائبة ألكساندريا اوكاسيو كورتيز على وسائل التواصل الاجتماعي جماعة الضغط الداعمة للاحتلال الإسرائيلي “إيباك” بأنها منظمة متطرفة.

وأشارت كورتيز أن المنظمة تستهدف دائماً المشرعين الملونيين.

وقالت إن إيباك أيدت الغوغاء، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول هيل في السادس من يوليو.

وأضافت أن المنظمة- التي تعتبر أكبر منظمة في اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة- ليست صديقة للديمقراطية الأمريكية، وهي إحدى لجان العمل السياسي الأكثر عنصرية وتعصباً في الكونغرس.

وقالت كورتيز إن إيباك منظمة متطرفة تعمل على زعزعة استقرار الديمقراطية الأمريكية.