بيروت: أضخم تشييع لنصرالله وصفي الدين الأحد في ظل مخاطر من إشكالات وخرق أمني

بيروت ـ «القدس العربي»: كل الأنظار مركّزة على حدث تشييع أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله وخليفته السيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية بعد غدٍ الأحد في ظل ترقب شديد لما سيرافق ويتبع هذا الحدث الذي يستعد له «الحزب» بقوة، ويسعى لتأمين حشد ضخم من كل مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في ظل تلويح مناصري «الحزب» بأن ما بعد 23 شباط/فبراير غير ما قبله.

وستبدأ مراسم التشييع في تمام الساعة التاسعة صباحًا في مدينة كميل شمعون الرياضية، بحضور وفود رسمية وشعبية من 79 دولة، تعبيرًا عن التضامن والوفاء لمسيرة «المقاومة». وتُطرح علامات استفهام حول مستوى مشاركة الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية. ويميل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لعدم المشاركة في التشييع إذ وفقاً للبروتوكول لا يشارك الرئيس إلا في تأبين الرؤساء السابقين، لكنه سيُمثل في الحدث.

وفي حال شارك رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً فسيكون ممثلاً ايضاً لرئيس الجمهورية، وفي حال عدم مشاركته سينتدب الرؤساء الثلاثة أحد وزراء الحكومة لتمثيلهم. وفيما استمرت وفود «حزب الله» بتوجيه الدعوات إلى القيادات اللبنانية والبطريركية المارونية، فقد أعلن أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري عدم مشاركة «التيار» في التشييع، بخلاف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يدرس رئيسه السابق وليد جنبلاط مسألة المشاركة الشخصية أو إيفاد ممثل.

وعلى الخط المسيحي، سلّم النائبان ابراهيم الموسوي ورائد برو ورئيس «وحدة الارتباط» وفيق صفا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل دعوة للحضور، واستثنى حزبي «القوات اللبنانية» والكتائب من الدعوة، في وقت تدرس البطريركية المارونية مشاركتها بممثل من عدمها، أما «تيار المردة» فيتجه للمشاركة.

«الاشتراكي» يحيي مشهدية الاستشهاد و«اللحظة الوطنية»… و«المستقبل» لن يشارك

في السياق، دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان «اللبنانيين بعامة وأبناء الطائفة الشيعية بخاصة، إلى أوسع مشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لحزب الله، الشهيدين الكبيرين سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين، وذلك يوم الأحد 23 شباط 2025 في بيروت، ويوم الاثنين في 24 الجاري في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان».

المجلس الشيعي

واعتبر «هذه المشاركة مناسبة تاريخية لتأكيد وحدة الموقف تجاه الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل لبنان، وتأكيداً جامعاً على إدانة العدوان الصهيوني وتمسكاً حازماً بالإنسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية».

ودعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان «اللبنانيين والأمة جمعاء إلى المشاركة في التشييع». وقال: «إلى الأمة بحاضرتها وناسها وتياراتها، وإلى اللبنانيين بطوائفهم ونخوتهم الوطنية والأخلاقية، إلى المسجد والكنيسة، إلى البقاع والجنوب والشمال والجبل وبيروت، إلى المؤمنين بقضية العدل والوطن الساكن على مذبح الشهادة، والتي تليق بمن حمل كلمة الله، وعذابات الإنسان، في أعقد لحظات من التاريخ، وخاض مواجهة الطغيان العالمي والإقليمي».

«لحظة الضمير والتاريخ»

وأضاف قبلان: «لأنها لحظة الضمير والتاريخ والإنسان، أنتم مدعوون أيها الشرفاء يوم الأحد إلى تشييع قامة من قامات الله، ورمز من رموز الإنسانية ومفاخرها، والممشوقة بصولات الإنسانية العظيمة، ولتكن مشاركتكم في يوم أمين الجهاد والتقوى والمسيرة، الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله وأخيه النفس الهاشمية سماحة السيد هاشم صفي الدين صرخة مدويّة في قلب هذا العالم، لنزفّ خيرة قرابين الأرض، ولنعلن على مسامع الخليقة كلها أن المقاومة فخر الأرض وملح الحياة وحكاية بقاء وثقافة إنسان وقداسة وطن».

من جهته، رأى الحزب التقدمي الإشتراكي أنه «أمام مشهدية الاستشهاد يوجّه الحزب التقدمي الإشتراكي التحية لأرواح الشهداء الذين قضوا على مدى التاريخ الطويل في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ويدعو في هذا السياق جميع اللبنانيين إلى لحظة وطنية في يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، اللذين تشكل شهادتهما تكريساً لمسارهما في المقاومة فوق كل الاختلافات».

تجاذب سياسي مرتقب في جلسة الثقة… وخسائر الحرب: 51 ألف وحدة سكنية مدمرة كلياً

وأضاف: «إذ يتمسك الحزب التقدمي الإشتراكي بتراثه والتزامه النضالي في هذا السياق، مستذكراً التاريخ المُقاوم الذي جمعه بالحركة الوطنية والمقاومة الوطنية وحركة أمل والمقاومة الإسلامية، يجدّد تعازيه بالشهيدين الراحلين، ويشدد على روح التضامن الوطني التي تجلت في مراحل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن تتكرس أكثر في الخطاب والأداء السياسي في هذه المرحلة الجديدة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع على قاعدة الشراكة والتفاهم لمنح لبنان واللبنانيين الفرصة التي يستحقون، وإعطاء الشهداء معنى إضافيًا لاستشهادهم».

تعديل مواعيد الرحلات

وتحسباً لأي طارئ في مطار بيروت وعلى الطريق المؤدية إليه، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أنها «سوف تسيّر جميع رحلاتها ليوم الأحد الواقع فيه 23 شباط 2025 مع بعض التعديلات في مواعيد إقلاع وهبوط الطائرات بسبب تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه». وطلبت «من المسافرين الكرام الالتزام بتوجيهات قوى الأمن الداخلي بشأن حالة الطرق التي يمكن سلوكها للوصول إلى المطار، والأخذ بعين الإعتبار ضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بساعتين على الأقل».

وكانت حادثة اطلاق نار وقعت في كورنيش المزرعة في اتجاه نجل أحد مرافقي الرئيس سعد الحريري أدت إلى حالة توتر في المنطقة بعد تداول فيديو عن شابين على متن دراجة نارية يطلق أحدهما النار. كذلك نبّهت قناة «المنار» من انتشار فيديو يُراد منه الفتنة وتوتير وتخريب مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين» موضحةً «أن فتاتين إحداهما ترتدي الحجاب حضرتا إلى موقف المدينة الرياضية قامت إحداهما بتمزيق صورة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وقامت الفتاة الأخرى بتصويرها ولاذتا بالفرار».

في غضون ذلك، أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 22/02/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 25/02/2025 الساعة صفر.

وربط رئيس «الحركة اليسارية اللبنانية» منير بركات «محاذير التشييع بالاحتقان الداخلي، وبالتداخل الأمني المتناقض ما بين أمن الحزب والقوى الأمنية وخطر الانتقال على الطرقات ذهاباً وإياباً وما يواكبها من استفزازات وأحداث فورية محتملة، وعدم إمكانية ضبط اطلاق النار ومخاطر الخرق الأمني والدور الإسرائيلي بالإضافة إلى تنوع المشاركة غير المتجانسة».

جلسة الثقة وأضرار الحرب

وسيعقب التشييع يومي الثلاثاء والأربعاء جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام مع توقع نواب أن تشهد الجلسة تجاذباً سياسياً خصوصاً بعد تأجيل الرئيس بري موعد جلسة الثقة إلى ما بعد التشييع ما يضعها تحت تأثير مشهد الأحد والتظاهرة الشعبية المرتقبة.

إلى ذلك، وبينما تستمر المساعي الرئاسية والاتصالات الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من التلال اللبنانية الخمس، أوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن الإحصاءات لحجم الأضرار بعد انتهاء الحرب باتت دقيقة وشبه نهائية. وأشار إلى «أن 51 الف وحدة سكنية تعرضت لدمار كلي موزعة على الشكل التالي: 9 آلاف وحدة في الضاحية، 1200 في البقاع، و22 الفاً في قرى الشريط الحدودي، وحوالى 12 الفاً في المناطق الجنوبية الاخرى، أما الكلفة التقديرية الاولية فهي بالحد الادنى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 10 مليارات دولار في الحد الاقصى ولا قدرة لأحد على تحملها، اضافة إلى 700 مليون دولار أضرار في البنى التحتية دون الحديث عن الاضرار في القطاعات الاقتصادية».

وفي تعليق على «الافتراءات» التي تطال الجيش اللبناني والدولة، كتبت عضو تكتل «الجمهورية» النائبة غادة أيوب على منصة «إكس»: «الدولة إن حكمت! ليس مهماً إن تمرد البعض على الدولة وقوانينها أو حاولوا تزوير الحقائق، يبقى جيشنا الوطني وقيادته رمزًا لعزتنا وكرامتنا، وهو فوق كل الافتراءات التي يروّجها أتباع إيران في لبنان. انتهت دويلة الفوضى، ولبناننا آتٍ لا محالة، لبناننا آتٍ، آتٍ».

إشكال داخل مطار بيروت والسبب صورة نصرالله أو عَلَما أمريكا وإسرائيل؟

بعد أيام على قطع طريق مطار بيروت، وقع أمس إشكال داخل حرم المطار بعد وصول وافدين من الخارج للمشاركة في تشييع أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله وخليفته السيد هاشم صفي الدين. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة محجبة من مناصري «حزب الله» تخاطب أحد عناصر جهاز أمن المطار بحدة على وقع هتافات «لبيك يا نصرالله» بعدما طلب منها الخروج من المطار. وفي التفاصيل شوهدت الشابة ترفع صوتها «نحنا ما دفعنا دم حتى تجي تقلنا أضهري لبرّا، نحنا اللي منوقف هون مش إنتو بتضهروا لبرّا، كل واحد بياخد إملاءاتو من الإسرائيلي ومن الأمريكي بيضهر لبرا مش هيدا وطنو واللي مش عاجبو يهاجر، هيدا وطننا.»… وقد تباينت المعلومات حول سبب الاشكال حيث عزا البعض السبب إلى منع الشابة من رفع علم «حزب الله» وصورة الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، فيما أوضح آخرون أن سبب التوتر يعود إلى وضع بعض الوافدين علمَي الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل على الأرض، وعندما تدخل أمن المطار لإزالة الاعلام اعترضت الشابة وحصل الاشكال وبالتالي لا علاقة للصور أو الاعلام.