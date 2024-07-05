بيزشكيان.. إصلاحي تجرأ على انتقاد القمع ودافع عن المعارضين ويريد إخراج إيران من العزلة

بيزشكيان أثناء حضوره تجمعًا انتخابيًا، في ملعب بطهران في 3 يوليو 2024- ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “مسعود بيزشكيان.. المرشح الإصلاحي الذي يريد إخراج إيران من العزلة”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن وزير الصحة الإيراني السابق، الذي يؤيد استئناف الحوار حول البرنامج النووي، يأمل في أن يفوز في الجولة الثانية، في 5 يوليو/تموز، ضد المحافظ المتشدد سعيد جليلي، من خلال جذب الناخبين الشباب والنساء على وجه الخصوص، الذين تأثروا بشدة بقمع النظام القائم.

يتحدّر بيزشكيان من مدينة مهاباد الكردية، ويتقن اللهجتين الكردية والأذرية. وفي المحافظات التي تسكنها هاتان الأقليتان كان متقدماً بفارق كبير على منافسه

وأضافت الصحيفة الفرنسية القول إن الإصلاحي مسعود بيزشكيان يعبر عن نفسه بهدوء، بكلمات بسيطة ومتواضعة، وقد اعتمد أنصاره بشكل كبير على هذه السمة لإغراء الناخبين خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي تجرى اليوم الجمعة 5 يوليو/تموز، بعد أسبوع من الجولة الأولى، التي تم تنظيمها على عجل بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث مروحية، في 19 مايو الماضي.

تصدّر مسعود بيزشكيان، وهو طبيب محترف، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت يوم 28 حزيران/يونيو، بحصوله على نسبة %42,5 من الأصوات، مقابل%38,6 لمنافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي. وتَميز التصويت بشكل خاص بنسبة امتناع عن التصويت قياسية وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، وصلت إلى حوالي%60 ، وهو رقم قياسي لسبب وجيه: يعتبر الكثير من الإيرانيين أن الرئيس يتمتع بوزن ضئيل مقارنة بالمرشد الأعلى علي خامنئي.

كان مسعود بيزشكيان، البالغ من العمر 70 عاماً، وزيراً للصحة في الولاية الثانية للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، بين عامي 2001 و2005. وهو الموقف الذي يسلط الضوء عليه بسهولة في مواجهة خصمه الذي لم يشغل قط منصباً مهماً داخل الدولة. ويتحدّر من مدينة مهاباد الكردية (شمال شرق البلاد)، ويتقن اللهجتين الكردية والأذرية. وفي المحافظات التي تسكنها هاتان الأقليتان كان متقدماً بفارق كبير على منافسه في الجولة الأولى.

برز مسعود بيزشكيان بشكل خاص من خلال دفاعه عن المعارضين.. وهكذا، في عام 2009، عندما كان نائباً برلمانياً، تجرأ على انتقاد قمع الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع ضد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد. واعتبرت تصريحات مسعود بيزشكيان إساءة لعلي خامنئي، الذي دعا إلى قمع شرس للمظاهرات في ذلك الوقت، وقد أثارت غضب المعسكر المحافظ، على ما تُذكِّر “لوموند”.

اعتُبرت تصريحات لبيزشكيان إساءة لخامنئي، الذي دعا إلى قمع شرس للمظاهرات، وقد أثارت غضب المعسكر المحافظ

وحتى اليوم، يحاول مسعود بيزشكيان، تواصل “لوموند”، اللعب على صورة “المعتدل” لإغراء الإيرانيين في المدن الكبرى، الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، التي تعاني من الفقر بسبب السياسات التقشفية للحكومات المتعاقبة والعقوبات الدولية والفساد المستشري.

ويأمل أيضًا في جذب النساء والأجيال التي تبدو أنها تمثّل جزءًا كبيرًا من الممتنعين عن التصويت، حتى لو لم يتم نشر أيّ استطلاع يدعم ذلك. وقد تأثرت كلتا المجموعتين بشدة بالقمع الذي ضرب الحركة الاحتجاجية، التي نشأت بعد وفاة مهسا أميني، في سبتمبر 2022، بعد اعتقالها من قبل الشرطة الأخلاقية بسبب ملابس اعتُبرت “غير إسلامية بما فيه الكفاية”.

وإذا حاول مسعود بيزشكيان، خلال الجولة الأولى من الحملة الانتخابية، عدم الإساءة إلى المرشد الأعلى، وتكراره باستمرار أنه سيتبع أوامر هذه السلطة العليا في البلاد كلمة بكلمة، فقد حاول مرشح الإصلاح الخروج من تحفظه بين الاثنين. فخلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة، التي جرت في الثاني من يوليو الجاري، هاجم منافسه المحافظ للغاية، من خلال اتهام المقربين منه – “حكومة الظل” التابعة له – بأنهم كانوا مصدر الهجمات التي نفذها الباسيج (المليشيات الإسلامية التطوعية والمتمردين).

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، لم يرغب مسعود بيزشكيان في التعهد برفع جميع العقوبات التي تثقل كاهل الاقتصاد الإيراني، مدركاً أن حلّ النزاع مع القوى العظمى لا يعتمد عليه وحده، كما تُشير “لوموند”.