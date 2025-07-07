 بيسنت: الرسوم الجمركية الجديدة تطبق في الأول من أغسطس في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة

نيويورك: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأحد إن الرسوم الجمركية الجديدة ستطبق اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل في حال لم يبرم شركاء واشنطن التجاريون من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاقات معها.

وقد تصل هذه الرسوم الجمركية إلى نسبة 50 %. وكان موعد التاسع من يوليو/ تموز قد طُرح في السابق إلى أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الدول المعنية ستبدأ بدفع هذه الرسوم اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

وأكد بيسنت تصريحات لترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية الجمعة أشار فيها أيضا إلى موعد جديد قائلا “سأبدأها على الأرجح في الأول من أغسطس/ آب. الموعد مبكر أليس كذلك؟”.

وقال الرئيس إنه وقع على 12 رسالة سترسل الإثنين على الأرجح.

وأضاف ترامب للصحافيين الأحد “أعتقد أننا سننتهي من معظم الدول بحلول التاسع من يوليو/ تموز، إما برسالة أو باتفاق”، مضيفا أنه تم إبرام بعض الاتفاقات.

وأكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي كان يقف إلى جانبه، أن الرسوم الجمركية سوف تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب، “لكن الرئيس هو الذي يحدد النسب والصفقات في الوقت الحالي”.

وكان ترامب أحدث في أبريل/ نيسان صدمة حول العالم بإعلانه عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على كل الشركاء التجاريين لبلاده. وتراوحت تلك الرسوم بين 10% كحدّ أدنى و50% للدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

لكنّه ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم حتى التاسع من يوليو/ تموز، وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة.

وتسعى دول لإبرام اتفاقيات تساعدها في تجنب تلك الرسوم المرتفعة.

وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترامب سوى عن اتفاقين مع المملكة المتحدة وفيتنام، بينما اتّفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما مؤقتا.

ومع اقتراب مهلة التاسع من يوليو/ تموز، صرّح ترامب مرارا أنه يعتزم إبلاغ الدول برسائل عن نسب الرسوم الجمركية.

وقال في الطائرة الرئاسية الجمعة إن إرسال مذكرات سيكون أسهل بكثير من “الجلوس والقيام بـ15 شيئا مختلفا …هذا ما ينبغي عليكم تسديده إن أردتم القيام بتعاملات تجارية (مع) الولايات المتحدة”.

ورفض بيسنت ما قالته مذيعة “سي إن إن” داينا باش من إن الإدارة تستخدم التهديدات بدلا من المفاوضات، ونفى أن يكون ترامب حدد موعدا نهائيا جديدا في الأول من أغسطس/ آب.

وقال “ليس موعدا نهائيا جديدا. نحن نقول: هذا موعد تطبيقه، إذا كنتم ترغبون في تسريع الأمور، فافعلوا ذلك. أما إذا كنتم ترغبون في العودة إلى النسبة القديمة، فهذا خياركم”.

وأضاف أن الخطة هي ممارسة “أقصى قدر من الضغط”، مشيرا إلى الاتحاد الأوروبي كمثال قائلا إنهم “يحققون تقدما جيدا للغاية” بعد “بداية بطيئة”.

(أ ف ب)