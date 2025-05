بيع أول عمل فني من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار

لندن: أعلنت دار سوذبيز للمزادات، أن لوحة تمثل عالم الرياضيات الإنكليزي آلان تورينغ، بيعت الخميس بسعر يتخطى مليون دولار، لتصبح أول عمل فني يصنعه إنسان آلي يباع في مزاد.

العمل الذي يحمل عنوان “A.I. God”، والذي ابتكره “إيه آي -دا”، أول روبوت “فنان” واقعي للغاية في العالم، حطم التوقعات وبيع بسعر 1,08 مليون دولار خلال مزاد عبر الإنترنت أجرته دار المزادات.

An Alan Turing painting by a humanoid robot artist called Ai-Da has made history by selling for $1.32 million at Sotheby’s, becoming the first such work to be sold by a major auction house pic.twitter.com/Bg5XEiCThm

— Reuters (@Reuters) November 8, 2024