بيع أول عمل فني من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار

لندن: أعلنت دار سوذبيز للمزادات، أن لوحة تمثل عالم الرياضيات الإنكليزي آلان تورينغ، بيعت الخميس بسعر يتخطى مليون دولار، لتصبح أول عمل فني يصنعه إنسان آلي يباع في مزاد.

العمل الذي يحمل عنوان “A.I. God”، والذي ابتكره “إيه آي -دا”، أول روبوت “فنان” واقعي للغاية في العالم، حطم التوقعات وبيع بسعر 1,08 مليون دولار خلال مزاد عبر الإنترنت أجرته دار المزادات.

An Alan Turing painting by a humanoid robot artist called Ai-Da has made history by selling for $1.32 million at Sotheby’s, becoming the first such work to be sold by a major auction house pic.twitter.com/Bg5XEiCThm — Reuters (@Reuters) November 8, 2024

وقالت دار سوذبيز “إن سعر البيع القياسي الذي جرى تحقيقه لأول عمل فني من توقيع فنان روبوت شبيه الإنسان يباع بالمزاد يمثل علامة فارقة في تاريخ الفن الحديث والمعاصر ويعكس التقاطع المتزايد بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسوق الفن العالمي”.

وقال الروبوت الذي يتحدث من خلال الذكاء الاصطناعي، “إن القيمة الأساسية لعملي هي قدرته على العمل كحافز للحوار حول التقنيات الناشئة”.

وبحسب Ai-Da، فإن “صورة الرائد آلان تورينغ تدعو المتفرجين إلى التفكير في الطبيعة الخارقة للذكاء الاصطناعي والحوسبة مع الأخذ في الاعتبار الآثار الأخلاقية والمجتمعية لهذه التطورات”.

يشبه هذا الروبوت الواقعي للغاية، امرأة ذات عيون كبيرة وشعر مستعار بني، وهو من أكثر الروبوتات تقدما في العالم.

ولدى هذا الروبوت أذرع إلكترونية لكنّ وجهه، المُحاط بشعر مستعار بني، يمنحه تشابها كبيرا مع الإنسان.

Ai-Da’s alan turing painting makes history as first work sold by humanoid robot at @Sothebys https://t.co/GpVYt5tiBg pic.twitter.com/3KyqTXIVqJ — designboom (@designboom) November 8, 2024

وصُنع الروبوت عام 2019 من جانب فريق بقيادة إيدان ميلر، وهو صاحب معارض فنية ومؤسس “اي-دا روبوت ستوديو” Ai-Da Robot Studio، مع متخصصين في الذكاء الاصطناعي في جامعتي أكسفورد وبرمنغهام في إنكلترا. واسمه مستوحى من آدا لوفليس، أول مبرمجة في التاريخ.

هذا الفنان الآلي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات أو منحوتات، لديه كاميرات في عينيه ويديه الإلكترونية. وهو يتحرك ويعبّر عن نفسه بشكل مستقل، من دون تدخل بشري.

وقد عُرضت أعمال للروبوت “اي-دا” سابقا في بينالي البندقية، وفي متحف التصميم في لندن، وفي أهرامات الجيزة في مصر وفي الأمم المتحدة. كما ألقى الروبوت خطابا أمام مجلس اللوردات في عام 2022.

(أ ف ب)