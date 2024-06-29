بيع حذاء أسطوري لإلفيس بريسلي بأكثر من 140 ألف يورو في مزاد علني

باريس ـ «القدس العربي»: بيع الحذاء الشهير المصنوع من جلد الغزال الأزرق والذي كان يرتديه ملك موسيقى الروك أند رول الأمريكية إلفيس بريسلي في بداية حياته المهنية، مقابل مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني (141600 يورو) يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو من قبل شركة مزادات مقرها في المملكة المتحدة، حسبما أفادت تقارير.

هذا الحذاء كان يرتديه الأسطورة إلفيس بريسلي «في الخمسينيات من القرن الماضي داخل وخارج المسرح». وكان المغني الشهير قد حصل على حذائه كرمز بعد أن أدى عنوان «Blue Suede Shoes» في ألبومه الأول عام 1956. وهي أغنية لفنان آخر هو كارل بيركنز، لكنها ستبقى علامة لملك الروك أند رول، بما في ذلك بعد وفاته عام 1977 عن عمر ناهز 42 عامًا.

«في عام 1958 في الليلة التي سبقت مغادرة إلفيس للجيش (كجزء من خدمته العسكرية) أعطى هذا الحذاء لصديق مقرب وعضو في حاشيته، آلان فورتاس». وتم التحقق من صحة الحذاء من قبل صديق مقرب آخر لإلفيس، هو آلان فورتاس، الذي رافق الفنان في مسيرته المهنية لمدة 22 عاما، والذي يمتلك ما يدعي أنه أكبر مجموعة من الأشياء التي كانت تخص المغني.