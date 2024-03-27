بيع شقة كارل لاغرفيلد في باريس مقابل 10 ملايين يورو

باريس: بيعت شقة مصمم الأزياء كارل لاغرفيلد في باريس، المكونة من ثلاث غرف بمساحة 260 متراً مربعاً مع غرفة ملابس تزيد مساحتها عن 50 متراً مربعاً، مقابل عشرة ملايين يورو (11,1 مليون يورو مع التكاليف)، الثلاثاء في مزاد بالعاصمة الفرنسية، وفق ما أعلن مكتب كاتب العدل المسؤول عن البيع.

وقد طُرحت الشقة للبيع بسعر أولي يبدأ بـ5,3 ملايين يورو، بحسب مكتب “ألتيميس” للكتّاب العدل الذي لم يكشف عن هوية المشتري وجنسيته.

ويأتي هذا المزاد بعد مزادات أخرى عدة في عامي 2021 و2022 على سلع كان يملكها المصمم. وقد أقيم في غرفة التجارة والصناعة في باريس، وكذلك عبر الإنترنت والهاتف. وكان حق المشاركة مشروطاً بإيداع مبلغ 1,06 مليون يورو.

كارل لاغرفيلد الذي توفي في شباط/ فبراير 2019 وكان لتصاميمه وعروضه المميزة لداري شانيل وفندي وعلامته التجارية الخاصة تأثير عميق على عالم الموضة، عاش في هذه الشقة لفترة تقرب من عقد من الزمن حتى وفاته.

تقع الشقة في مبنى يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في حي كي فولتير Quai Voltaire، في قلب مدينة باريس التاريخية، مع إطلالة على نهر السين ومتحف اللوفر. وقد أعيد تصميمها بالكامل على يد لاغرفيلد بأسلوب استشرافي مع الخرسانة على الأرض وأقسام من الزجاج الرملي.

تحتوي الغرفة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً على أرفف مكتبة عدة ذات إضاءة خلفية. وتحتوي منطقة النوم المطلة على الفناء على غرفة نوم مع أقسام متحركة، وغرفة تبديل ملابس بمساحة تزيد عن 50 متراً مربعاً.

(أ ف ب)