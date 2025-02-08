بيع كمان ستراديفاريوس نادر بـ 11 مليون دولار في مزاد بنيويورك

لندن ـ «القدس العربي»: بيع كمان ستراديفاريوس يطلق عليه Joachim-Ma، يعود تاريخ صنعه إلى عام 1714، بمبلغ 11.3 مليون دولار في مزاد في نيويورك يوم الجمعة الماضي، بواسطة دار Sotheby’s للمزادات، ليصبح ثالث أعلى سعر لآلة موسيقية.

قبل المزاد تم تقييم الآلة بـ 18 مليون دولار وكان من الممكن أن تصبح أغلى آلة موسيقية في التاريخ. وأعلنت دار Sotheby’s للمزادات أن هذا الكمان الاستثنائي والنادر، الذي صنعه أنطونيو ستراديفاري عام 1714، «يمثل قمة الحرفية في الموسيقى الكلاسيكية والتاريخ. وقد أذهل صوته الفريد ومصدره التاريخي هواة الجمع والموسيقيين على حد سواء». هذا الكمان، الذي أطلق عليه اسم «Joachim-Ma Stradivarius» نسبة إلى مالكيها السابقين، يشتهر بصوته الاستثنائي، وقد حقق ثالث أعلى سعر لآلة موسيقية في مزاد علني.

وقالت دار Sotheby’s للمزادات: «ما يجعل ستراديفاريوس يواكيم ما استثنائيا إلى هذا الحد هو صوته الاستثنائي الغني والمعقد والمليء بالعمق».

لقد قام العديد من الأسماء المعروفة في الموسيقى الكلاسيكية بالعزف على هذا الكمان، مثل النمساوي المجري جوزيف يواكيم، والذي يعد شخصية بارزة في الموسيقى الكلاسيكية في القرن التاسع عشر وأحد أعظم عازفي الكمان في عصره. وقد اشترى هذه الآلة عندما كان عمره 18 عامًا واحتفظ بها طوال مسيرته المهنية.

وعازف الكمان الصيني سي هون ما الذي اقتناه في عام 1967. هذا الأخير، الذي استقر في الولايات المتحدة في عام 1948، عزف عليه حتى وفاته في عام 2009. اسم الكمان هو اختصار لهذين المالكين المشهورين.

وقبل وفاته، رغب سي هون ما في التبرع بالآلة إلى معهد نيو إنغلاند للموسيقى في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس. واستحوذت مدرسة الموسيقى عليها في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، تمكن «عدة طلاب متقدمين» من الاستفادة منها.

وقالت دار Sotheby’s إن العائدات من المزاد ستخصص الآن «لأكبر برنامج للمنح الدراسية في تاريخ معهد نيو إنغلاند الموسيقى».