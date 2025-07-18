بيع لوحة نادرة لغاندي لقاء أكثر من 200 ألف دولار ضمن مزاد في لندن

لندن: بيعت لوحة نادرة تُصوِّر المهاتما غاندي ضمن مزاد في لندن بأكثر من مئتي ألف دولار، وهو مبلغ يشكّل ضعف سعرها التقديري، بحسب دار “بونهامز” للمزادات.

رسمت هذه اللوحة الفنانة البريطانية الأمريكية كلير لايتون عام 1931، ويُعتقد أنها لوحة البورتريه الوحيدة لبطل استقلال الهند.

كان سعرها التقديري يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه إسترليني (ما بين 67 ألفاً و95 ألف دولار)، لكنها بيعت مقابل 152,800 جنيه إسترليني (204,619 دولاراً)، وفق ما أعلنت دار المزادات.

التقت كلير لايتون بغاندي عام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن مستقبل الهند.

كانت لايتون تنتمي إلى الدوائر الفنية اليسارية في لندن، وتعرّفت إلى غاندي عن طريق رفيقها الصحافي هنري نويل برايلسفورد.

اغتيل غاندي بالرصاص عام 1948 على يد ناثورام غودسي، وهو متطرف هندوسي اتّهمه بخيانة الهندوس بسبب موافقته على تقسيم الهند وإنشاء دولة باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وبحسب عائلة لايتون، تعرّضت لوحة غاندي لهجوم بسكين من جانب “متطرف هندوسي” في أوائل سبعينات القرن الماضي.

(أ ف ب)