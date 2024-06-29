بيع نظارات “فيجن برو” التي تنتجها أبل خارج الولايات المتحدة لأول مرة

كوبرتينو (كاليفورنيا): طرحت شركة “أبل” الأمريكية للإلكترونيات نظارتها “فيجن برو” للبيع في العديد من الدول، وأصبح من الممكن شراء جهاز الواقع المختلط في كل من الصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح المنتج للبيع خارج الولايات المتحدة، حيث تم قبول طلبات بشكل مسبق في خمس دول إضافية وهي كندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة.

ومن المقرر البدء في البيع الرسمي للمنتج في 12 تموز/ يوليو.

ويختلف سعر النظارة في الدول المختلفة. وفي الصين، على سبيل المثال، سعر أول فئة من النظارة أعلى بنسبة 18% تقريبا عن السعر في الولايات المتحدة، حيث يصل إلى 29999 يوان أو نحو 4128 دولار مقارنة بسعر البيع بالتجزئة البالغ 3500 دولار في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد بدأت في الشهر الماضي في عقد جلسات تدريب وأرسلت المئات من موظفيها من متاجرها الدولية إلى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لتعلم كيفية عرض الجهاز للعملاء.

يذكر أن نظارة “فيجن برو”، التي تخلط المحتوى الافتراضي مع مشاهد من العالم الحقيقي حول المستخدم، تعد أكبر منتج جديد من شركة “أبل” خلال سنوات وبدأت ما وصفه الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنه عصر الحوسبة المكانية. إلا أن السعر المرتفع للغاية لـ”فيجن برو” وعدم وجود تطبيقات مقنعة لها جعلها منتجا متخصصا.

وتعتقد أبل أن النظارة الذكية “فيجن برو” ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

(د ب أ)