بيع 10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو “بلاك ميث: ووكونغ” في 3 أيام- (تدوينة)

باريس: بيعت 10 ملايين نسخة في مختلف أنحاء العالم من لعبة الفيديو “بلاك ميث: ووكونغ” التي اعتُبرت إحدى أنجح الألعاب الصينية، منذ إطلاقها الثلاثاء، على ما أفاد الحساب الرسمي للعبة الجمعة عبر منصة “إكس”.

وأعلن الحساب الرسمي في منشور عن “بيع أكثر من 10 ملايين نسخة من بلاك ميث: ووكونغ في مختلف المنصات. (البيانات حتى الساعة 21,00 بتوقيت بكين أي 13,00 بتوقيت غرينتش من تاريخ 23 آب/ أغسطس 2024)”.

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.

(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)

Thanks to all players worldwide for your support and love.

Have a great gaming weekend!#BlackMythWukong pic.twitter.com/mp3mk9JxrX

