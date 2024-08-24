بيع 10 ملايين نسخة من لعبة الفيديو “بلاك ميث: ووكونغ” في 3 أيام- (تدوينة)

باريس: بيعت 10 ملايين نسخة في مختلف أنحاء العالم من لعبة الفيديو “بلاك ميث: ووكونغ” التي اعتُبرت إحدى أنجح الألعاب الصينية، منذ إطلاقها الثلاثاء، على ما أفاد الحساب الرسمي للعبة الجمعة عبر منصة “إكس”.

وأعلن الحساب الرسمي في منشور عن “بيع أكثر من 10 ملايين نسخة من بلاك ميث: ووكونغ في مختلف المنصات. (البيانات حتى الساعة 21,00 بتوقيت بكين أي 13,00 بتوقيت غرينتش من تاريخ 23 آب/ أغسطس 2024)”.

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.

(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024) Thanks to all players worldwide for your support and love.

Have a great gaming weekend!#BlackMythWukong pic.twitter.com/mp3mk9JxrX — Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) August 23, 2024

وكان يوم طرح “بلاك ميث: ووكونغ” (الثلاثاء) أحد أفضل الأيام التي تشهد إطلاقاً للعبة في هذا المجال، وباتت اللعبة تاليا من بين أكثر ألعاب الفيديو الصينية شعبية في التاريخ لناحية عدد الأشخاص الذين يمارسونها في منصة “ستيم”.

والنتيجة التي حققتها “بلاك ميث: ووكونغ” مماثلة لأرقام المبيعات التي أعلنت عنها في أيار/ مايو 2023 لعبة الفيديو “ذي لجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذي كينغدم” التي بيع أكثر من 10 ملايين نسخة منها في مختلف أنحاء العالم في ثلاثة أيام، لتصبح بحسب شركة “نينتندو” اللعبة الأسرع مبيعا في كامل السلسلة.

وشاركت “هيرو غيمز” في نشر لعبة “بلاك ميث” المستوحاة من رواية “رحلة إلى الغرب” الصينية التي تعود إلى القرن السادس عشر.

وتُعدّ “بلاك ميث” أول لعبة مستقلة ذات ميزانية كبيرة تُبتكر في الصين.

وأثارت اللعبة جدلا بين بعض اللاعبين، إذ قالوا إنّ الشركة المشاركة في نشرها طلبت هذا الأسبوع من لاعبين أجانب يختبرون اللعبة مجانا عدم التطرّق إلى بعض المواضيع الحساسة مثل كالمسائل السياسية أو “الدعاية النسوية”.

ومن بين المواضيع الأخرى التي منعت اللاعبين من التحدث عنها “كوفيد-19″ و”العزل” و”الحجر الصحي”، وهي مصطلحات تؤشر إلى الإجراءات الصارمة جدا التي اتخذتها الصين خلال فترة الجائحة، بحسب رسائل بالبريد الالكتروني اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

(أ ف ب)