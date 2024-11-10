 برشلونة يسقط بالخسارة في معقل ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

مدريد: سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

وسجل شيرالدو بيكر هدف المباراة الوحيد للفريق الباسكي في الدقيقة 33.

وقبلها ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد “فار” هدفا سجله روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في الدقيقة 13 بداعي التسلل ضد اللاعب البولندي.

وتجمد رصيد برشلونة بخسارته الثانية في بطولة الدوري عند 33 نقطة، ولكنه بقي في الصدارة متفوقا بفارق ست نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

أما ريال سوسيداد فقد رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وكاد الفريق الباسكي أن يسعد ما يزيد عن 36 ألف متفرج من جماهيره الحاضرة في المدرجات بهدف مبكر بعد مرور 47 ثانية عندما مرر جون أرامبورو كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى زميله لوكا سوسيتش إلا أن مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة تدخل ليمنع فرصة محققة على بعد أمتار قليلة.

ورد برشلونة بهدف سجله ليفاندوفسكي بعدما تابع تسديدة زميله فرينكي دي يونغ التي ارتدت من أجساد مدافعي سوسيداد بتسديدة في الشباك، لكن تقنية الفيديو أشارت إلى وجود تسلل لتحرم النجم البولندي من فرحة هدفه رقم 15 في الدوري.

وبعدها نفذ رافينيا ركلة ركنية مهدها إينييغو مارتينيز إلى زميله باو كوبارسي ليسدد الأخير برأسه فوق العارضة لتضيع محاولة جديدة لبرشلونة.

وكان الفريق الباسكي خطيرا للغاية في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، حيث أبعد إيناكي بينيا حارس مرمى برشلونة محاولتين متتاليتين أمام برايس مينديز والياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقتين 29 و30.

وبعد ثلاث دقائق تعثر كوبارسي في كرة مرتدة نحو مرمى برشلونة لينفرد شيرالدو بيكر بالمرمى ويسدد بسهولة في الشباك ليمنح سوسيداد هدف التقدم.

وحاول برشلونة إدراك التعادل قبل فترة الاستراحة، لكن محاولات كاسادو وفيرمين لوبيز لم تكن كافية لهز الشباك بينما اختفت تماما خطورة الثنائي رافينيا وليفاندوفسكي، بل كاد ميكيل أويارزابال قائد سوسيداد أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 46 ولكنه أهدر فرصة محققة بالتسديد بجوار القائم.

وبعد 10 ثوان فقط من انطلاقة الشوط الثاني أضاع شيرالدو بيكر انفرادا تاما بفضل يقظة إيناكي بينيا الذي أنقذ مرماه من هدف محقق، وكاد برشلونة أن يتعادل من كرة عرضية لبيدري قابلها كوبارسي برأسية بجوار القائم في الدقيقة .50

وتصدى بينيا لفرصة أخرى محققة أمام أويارزابال في الدقيقة 51، وأضاع بيكر هدفا محققا في الدقيقة 53 بالتسديد خارج المرمى الخالي من حارس برشلونة، بينما كان أليكس ريميرو حارس ريال سوسيداد يقظا في إبعاد كرة عرضية من فيرمين لوبيز كاد أن يحولها أحد زملائه بالخطأ في المرمى.

دفع هانزي فليك مدرب برشلونة بأكثر من بديل أملا في تعديل النتيجة مثل داني أولمو وأنسو فاتي وجافي وباو فيكتور مكان فرينكي دي يونج وبيدري وفيرمين لوبيز وجوليس كوندي، ولكن دون جدوى باستثناء تسديدة طائشة من أولمو في الدقيقة 81.

أما بدلاء سوسيداد، الذين دفع بهم المدرب إيمانول ألجواثيل ، فقد أضاعوا محاولات خطيرة أمام المرمى خاصة الثنائي الهجومي أوري أوسكارسون وأندير بارينتشيا، بينما سدد كوبو في أجساد مدافعي برشلونة أكثر من مرة في محاولات أخرى لا تقل خطورة، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لأصحاب الأرض.

(د ب أ)