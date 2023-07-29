بيكهام يفكر في تشكيل فريق نسائي بنادي انتر ميامي

ميامي: بعد تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو بوسكيتس لتدعيم صفوف الفريق، يتطلع ديفيد بيكهام إلى خطوة جديدة في تاريخ نادي انتر ميامي الأمريكي، الذي يشارك في ملكيته.

وأعلن نجم كرة القدم الإنكليزي السابق بيكهام أنه يرغب في تكوين فريق لكرة القدم النسائية بالنادي.

وأوضح، في تصريحات لموقع “ذي أتلتيك”، أنه وشريكيه في ملكية النادي خورخي وخوسيه ماس لطالما تحدثا بهذا الشأن.

وقال بيكهام: “تكوين فريق نسائي في نادينا هو خطوة سنقدم عليها بالتأكيد. لأن لدي إبنة، أرغب في أن يكون لديها ما يشغلها يوميا”.

وأشار الموقع إلى أن هاربر (12 عاما) ابنة بيكهام من المشجعات لكرة القدم النسائية وساهمت في زيادة اهتمام بيكهام بها.

ويشهد الدوري الأمريكي لكرة القدم النسائية حاليا مشاركة 12 فريقا، بانتظار إضافة فريقين آخرين للمسابقة في العام المقبل.

(د ب أ)