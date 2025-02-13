بيلاروسيا تفرج عن ثلاثة “معتقلين” أحدهم أمريكي بحسب واشنطن

واشنطن: أفاد مسؤولون أمريكيون الأربعاء بأنّ ثلاثة أشخاص “معتقلين” في بيلاروسيا، أحدهم أمريكي الجنسية، تمّ الإفراج عنهم وتسلمتهم السلطات الأمريكية في هذا البلد.

وقال كريس سميث المسؤول المكلف بشؤون شرق أوروبا في الخارجية الأمريكية “كانت عملية خاصة عبرنا فيها الحدود البيلاروسية وتوجهنا إلى مينسك للقاء نظراء بيلاروسيين سلمونا هؤلاء المعتقلين الثلاثة. لقد أعدناهم عبر ليتوانيا. هناك مواطن أمريكي بينهم”.

ولاحقا، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين أنه تم الإفراج عن أمريكي وشخصين من بيلاروسيا، أحدهما يعمل في إذاعة “راديو ليبرتي”، من دون أن تذكر أسماءهم.

لكنّ الإذاعة الأمريكية العامة أكدت أن واحدا من الأشخاص الثلاثة كان صحافيا في هيئة تحريرها واسمه أندريه كوزنيشيك، وهو معتقل في بيلاروسيا “منذ أكثر من ثلاثة أعوام”.

وأشادت المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا بعملية الإفراج، شاكرة في رسالة على تليغرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته.

وقالت “تمّ إبلاغي بأنّ (السجناء المفرج عنهم) الثلاثة موجودون الآن في فيلنيوس وهم بأمان”.

وأوقف أندريه كوزنيشيك، رئيس تحرير الفرع البيلاروسي لـ”راديو ليبرتي”، العام 2021 وحُكم عليه بالسجن ستة أعوام بتهمة “التطرف”.

والسجينة الثالثة التي أفرج عنها، واسمها أليونا مافشوك، أوقفت في 2020 وحُكم عليها بالسجن ستة أعوام بتهمة “المشاركة في أعمال شغب واسعة النطاق” بعد تظاهرات مناهضة للحكومة في مينسك.

وقالت مساعدة لتيخانوفسكايا إن مافشوك تعاني “وضعا جسديا ونفسيا خطيرا”، وقد “نقلت إلى مكان آمن”.

واعتبرت كارولاين ليفيت أن الإفراج عن هذا المواطن الأمريكي غداة إطلاق سراح مارك فوغيل الذي كان معتقلا في روسيا بعد الحكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة حيازة مخدرات، هو “انتصار مميز” لحكومة دونالد ترامب.

وبيلاروسيا حليفة قريبة لروسيا، يحكمها منذ ثلاثين عاما ألكسندر لوكاشنكو الذي أعيد انتخابه أخيرا لولاية سابعة في غياب تام لأي معارضة.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنّ البيلاروسيَّين المفرج عنهما هما “سجينان سياسيان”، وشكر للحكومة الليتوانية “تعاونها ومساعدتها”، من دون أن يحدّد هوية المواطن الأمريكي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “ما زلنا متمسكين بالإفراج عن بقية المواطنين الأمريكيين في بيلاروسيا ودول أخرى. وندعو إلى الإفراج عن نحو 1300 سجين سياسي ما زالوا معتقلين في بيلاروسيا”.

وأعرب رئيس “راديو ليبرتي” التي تموّلها الولايات المتحدة ستيفن كابوس عن أمله بالإفراج قريبا عن صحافي آخر هو إيهار لوسيك، معتقل أيضا في بيلاروسيا.

وأضاف كريس سميث عبر سي إن إن “سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع الأمريكيين”، وذلك ردا على سؤال أمام السفارة الأمريكية في ليتوانيا في حضور السفيرة الأمريكية كارا ماكدونالد.

