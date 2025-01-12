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بيلا حديد تشارك صورا لمنزل طفولتها المدمر بحرائق لوس أنجلوس

12 - يناير - 2025

بيلا حديد

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“القدس العربي”: شاركت عارضة الأزياء الأمريكية المتحدرة من أصل فلسطيني بيلا حديد عبر “إنستغرام”، صورة مؤلمة لمنزل طفولتها في مدينة ماليبو وهو يحترق وسط سلسلة من حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس.

وأظهرت الصورة التي نشرتها بيلا الدمار الذي لحق بالمنزل، والذي كان في يوم من الأيام موطنًا لعائلة حديد، بما في ذلك بيلا وشقيقتها جيجي ووالدتهما يولاندا حديد.

وشاركت بيلا عبر قصص “إنستغرام” صورة مأساوية من داخل المنزل المتضرر، معلقة: “غرفة نوم الطفولة” مع رمز تعبيري يعكس الحزن الذي شعرت به، فيما أظهرت الصورة الثانية التي نشرتها مشهدًا أكثر وضوحًا لركام المنزل، الذي لم يتبق منه سوى الإطارات الخشبية والجدران المحترقة.

وأشارت بيلا إلى أن هذا القصر الفخم، الذي اشترته والدتها يولاندا حديد عام 2007 مقابل 4.5 مليون دولار، كان مكانًا مليئًا بالذكريات العائلية؛ فبعد أن أمضت يولاندا سنوات في تجديد المنزل ليعكس ذوقها الخاص، أصبح هذا القصر موطنًا لأسرة حديد لسنوات طويلة.

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  1. يقول مقهور فلسطيني:
    يناير 12, 2025 الساعة 8:27 م

    الله يعوضك بافضل منه.
    أنت تستاهلين الخير يا بيلا حديد ،

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  2. يقول من:
    يناير 13, 2025 الساعة 12:56 م

    لا عليك منزلك او منزل العائلة غدا تاخدي ثمنه من شركة التأمين بالملايين .

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