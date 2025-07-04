بيلباو يغلق الباب أمام برشلونة للتعاقد مع ويليامز

مدريد: أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد جناحه الدولي نيكو ويليامز حتى عام 2035، بعدما كان من المقرر أن ينتهي عقده في 2027، مع زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقده بأكثر من 50% مقارنة بالعقد السابق.

وأغلق بيلباو بذلك الباب أمام التكهنات المتزايدة التي أشارت إلى سعي برشلونة بقوة لاستقطاب نجم منتخب إسبانيا.

وقال ويليامز في مقطع فيديو خلال لحظة الإعلان عن تمديد عقده: “عند اتخاذ القرارات، فإن قلبي هو الأهم بالنسبة لي، أكون حيث أريد أن أكون مع عائلتي، هذا هو بيتي”.

وانضم نيكو ويليامز إلى أتلتيك بيلباو في موسم 2014/2013، بعد عام من انضمام شقيقه إيناكي للفريق. ومنذ ذلك الحين، أكمل جميع مراحل تطوره في الفريق حتى ظهوره الأول مع الفريق الأول في 28 أبريل/ نيسان 2021، وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط.

وخلال مواسمه الخمسة حتى الآن مع الفريق الأول، خاض إجمالي 167 مباراة رسمية وفاز بلقب الكأس، بالإضافة إلى التأهل إلى الدوري الأوروبي (حيث وصل الفريق إلى نصف النهائي) ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كانت مساهمة نيكو ويليامز في بيلباو، في المواسم الأخيرة حاسمة، حيث أحدث فرقا في الهجوم بفضل سرعته، إذ أحرز 31 هدفا، وصنع العديد من الفرص لزملائه، وكان دائما كابوسا لدفاعات الخصوم ، بحسب الموقع الرسمي لبيلباو.

وإلى جانب أدائه الرائع على أرض الملعب، كان تأثير نيكو ويليامز هائلا على الصعيد الدولي، حيث أصبح سفيرا قيما لعلامة نادي أتليتيك بيلباو حول العالم، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في نهائي يورو 2024، في طريقه للتتويج باللقب القاري مع منتخب إسبانيا، بجانب ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وحلوله في المركز 15.

(د ب أ)