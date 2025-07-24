بيلوسي: الديمقراطيون “عازمون تماما” على الفوز في انتخابات مجلس النواب

واشنطن: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إن “كل شيء مطروح على الطاولة” في الوقت الذي يعمل فيه الديمقراطيون في مجلس النواب على مواجهة حملة الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس بخططهم الخاصة لإعادة رسم خرائط الكونغرس في ولاية كاليفورنيا. وتعتقد الديمقراطية من سان فرانسيسكو أن ولايتها الأم يمكن أن تحصل على المزيد من المقاعد لحزبها.

وصرّحت بيلوسي “نحن نعتزم تماما الفوز في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لا شك في ذلك”.

وأضافت: “أنا لا أحب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد”، لكن إذا كان هذا ما يحتاجه الحزب “للفوز، فسنفعل ذلك. كل شيء مطروح على الطاولة”.

وناقش ديمقراطيو كاليفورنيا هذه المسألة خلال اجتماع خاص يوم الأربعاء، وانضمت بيلوسي إلى مكالمة طارئة في اليوم التالي مع آخرين في الولاية.

وقالت بيلوسي أيضا إن الديمقراطيين يحشدون قواهم ضد الجمهوريين بسبب تمريرهم مشروع قانون ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية الكبيرة وتخفيضات الإنفاق. يعرفون أنهم سيخسرون، لأن سياساتهم سيئة للغاية. إنه مشروع قانون كريه، وسيء، وفاسد”.

(أ ب)