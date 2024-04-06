سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بيلوسي تنضم إلى نداءات تطالب بايدن بوقف نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

6 - أبريل - 2024

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واشنطن:  وقعت النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، أمس الجمعة على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونغرس إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وأظهر دعم بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب. ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية يوم الاثنين.

وجاء في الرسالة “بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه”. ووقعت بيلوسي و36 عضوا ديمقراطيا على الرسالة.

(وكالات)

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  1. يقول Anon:
    أبريل 6, 2024 الساعة 9:54 ص

    نتمنى من المطبعين النهوض من سباتهم و يدركون إلى أي مدى هم متورطون مع عدو الله و الإنسانية و يقفون معه جميع انواع التطبيع و الخنوع و يسحبون سفرائهم و ممثليهم و يغلقون السفارات. لماذا كل الناس أدركت هذا بيقين ماعدا الأعراب؟!

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  2. يقول ابوالسعيد:
    أبريل 7, 2024 الساعة 1:28 ص

    المهم التنفيذ الكلام لا يكفى

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