 بيلينغهام: ريال مدريد حقق فوزا مستحقا في ملعب مانشستر سيتي

مانشستر: قال جود بيلينغهام إن فريقه ريال مدريد حصل على ما يستحقه بعد فوز مثير على مانشستر سيتي الإنكليزي بهدف في الدقائق الأخيرة من مباراة الناديين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل بيلينغهام هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح ريال مدريد حامل اللقب الفوز بنتيجة 3 / 2 على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنكليزي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري الأبطال، مساء أمس الثلاثاء.

وقال بيلينغهام في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) “كانت مباراة غريبة للغاية، لأننا قدمنا واحدا من أفضل مستوياتنا هذا الموسم، ولكننا تأخرنا في النتيجة مرتين”.

وأضاف “لا يهمني حالة مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، لأنه يبقى فريقا مذهلا، ومواجهته صعبة دائما بسبب طريقة لعبهم التي تكون خادعة للمنافسين”.

وتابع “نجحنا أخيرا في استغلال إحدى الفرص العديدة، وحققنا فوزا مستحقا”.

وواصل اللاعب الإنكليزي “قدمنا أداء جيدا في المباراة، وصنعنا الكثير من الفرص، وشعرنا أنه في لحظة ما سنسجل من إحدى هذه الفرصة”.

ويتطلع الريال بطل أوروبا 15 مرة لحسم مهمة التأهل لدور الـ16 في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، الأسبوع المقبل.

وأتم بيلينغهام تصريحاته “موقفنا جيد، من المهم أن تخوض مباراة الإياب على ملعبك وأنت متفوق في النتيجة، وأثق أن الجماهير ستكون حاضرة بكثافة في برنابيو، ويجب أن نقدم الأداء الذي يسعدهم ويستحقونه”.

