بيلينغهام مهدد بالغياب عن الملاعب حتى أكتوبر

لندن: أجرى جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب إنكلترا، جراحة في الكتف.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي يوم الأربعاء، أن بيلينغهام خضع لجراحة للتعافي من خلع متكرر في كتفه الأيسر، ليؤكد العملاق الإسباني بذلك ما تردد في وسائل الإعلام خلال مايو/ أيار الماضي، بأن اللاعب الإنكليزي بصدد إجراء جراحة بعد كأس العالم للأندية هذا الصيف.

ورجحت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن النجم الإنكليزي سيغيب عن الملاعب حتى أكتوبر/ تشرين الأول، في الوقت الذي لم يحدد ريال مدريد مدة غيابه مكتفيا بالإشارة في بيانه إلى أن بيلينغهام سيبدأ حاليا فترة تأهيل قبل تنفيذ برنامج التعافي.

وأوضح الريال أيضا أن الجراحة أجراها الطبيبان مانويل ليس وأندرو والاس، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وبذلك سيغيب بيلينغهام عن انطلاقة مشوار ريال مدريد في الدوري الإسباني، ومباراتي إنكلترا ضد أندورا وصربيا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخيب بيلينغهام (22 عاما) وزملاؤه في ريال مدريد آمال جماهير الفريق بعد موسم مخيب انتهى بالخروج من قبل نهائي كأس العالم للأندية، والحلول وصيفا لغريمه برشلونة بطل الدوري الإسباني، والسقوط في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام أرسنال الإنكليزي.

(د ب أ)