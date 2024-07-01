بيلينغهام يستلهم من شخصية ريال مدريد بتأهل إنكلترا الدرامي في يورو 2024

غيلسنكيرشن: قال جود بيلينغهام إنه رد على كلام مقزز تردد عند احتفاله بهدفه الذي أنقذ مشوار إنكلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 بركلة مقصية في الثواني الأخيرة أمام سلوفاكيا.

عانى لاعب ريال مدريد من أجل ترك بصمة في مباراة دور الـ16 التي أقيمت في غيلسنكيرشن، وكان منتخب إنكلترا على وشك الخروج قبل لحظة الإلهام من بيلينغهام قبل أن يسجل هاري كين هدفا ثانيا في الوقت الإضافي ليحقق الإنكليز الفوز بنتيجة 2/1.

وسيلعب فريق المدرب غاريث ساوثغيت ضد سويسرا يوم السبت المقبل في دوسلدورف، حيث يحلم المنتخب الإنكليزي بالتتويج بلقب كبير بعد غياب دام 58 عاما.

واحتفل بيلينغهام بهدفه في سلوفاكيا رافعا ذراعيه وهو يصرخ “من آخر” مع إشارة بيديه تدل على انزعاجه من كثرة الكلام.

وسئل بيلينغهام عن سبب احتفاله، ليرد “إنه الأدرينالين، ومشاعر مختلطة، فاللعب لمنتخب إنكلترا ممتع ولكنه يضعك تحت ضغط كبير، في ظل كلام مقزز يتردد، ومن الرائع أن تنجح في الرد عليه”.

وتابع “من الصعب للغاية أن تعبر عما بداخلك في المؤتمرات الصحافية أو المقابلات الإعلامية لأن لاعب الكرة عليه أن يتحدث بشكل يليق، لأنه يكون محل تقييم دائم”.

وأشار “بالنسبة لي التواجد في الملعب وإحراز الأهداف وطريقة الاحتفال بمثابة إطلاق سراحي، ورسالة للرد على الكثيرين، لقد كنت سعيدا للغاية في النهاية”.

وواصل “إنه شعور لا مثيل له في مباراة دولية بمرحلة خروج المغلوب، وكان من الممكن أن يكون مروعا لأننا كنا على بعد 30 ثانية من توديع البطولة”.

واستطرد النجم الإنكليزي “الاضطرار للاستماع إلى كل هذا الهراء والشعور بأنك خذلت شعبا بأكمله، وبركلة واحدة للكرة يمكن أن تغير كل هذه الانطباعات”.

وشدد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) “أنتم تعرفون تماما ما أعنيه بالكلام المقزز (القمامة)”.

وكرر بيلينغهام “ارتداء قميص إنكلترا لحظة يفتخر بها أي لاعب في مسيرته، لكنها تكون صعبة للغاية فالجماهير تنتظر منك الكثير بغض النظر عما حدث في البطولات الكبرى في السنوات الأخيرة”.

وأوضح النجم الإنكليزي الواعد “يتحدث الناس كثيرا وأحيانا يتم أخذ الكلام على محمل شخصي، فنحن نعمل بجدية يوميا لإسعاد الجماهير وأحيانا لا تسير الأمور على ما يرام، وهنا يتردد كلام غير مقبول”.

ويرى بيلينغهام أن هدفه المتأخر في سلوفاكيا وقلب النتيجة بسيناريو مثير يمكن أن يلهم إنكلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 وسط تعرض اللاعبين والمدرب غاريث ساوثغيت لانتقادات عنيفة بسبب أدائهم منذ بداية المسابقة التي تقام في ألمانيا.

وقال بيلينغهام “الشيء الأهم هو أننا أظهرنا شخصيتنا، فهو أمر لن يتحقق إلا عندما تعاني من تعادلين متتاليين ثم التأخر بهدف، فهو شعور رائع لأنه يظهر قدرتنا على رد الفعل”.

وأشار “إنها عادة اكتسبتها من ريال مدريد، لقد تحسن أدائي كثيرا منذ الانضمام إليه، وأنا سعيد للغاية أنني كررت ذلك في مباراة مع منتخب بلدي”.

وأتم جود بيلينغهام تصريحاته “من الصعب إنكار أنها واحدة من أهم لحظات مسيرتي مع كرة القدم حتى الآن، ولكن مشوار البطولة يبقى طويلا، وستبقى مهمة للغاية إذا نجحنا في الفوز بالكأس، لذا سننتظر أسبوعين لنرى أهمية لحظة هدفي في سلوفاكيا”.

(د ب أ)