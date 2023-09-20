بيلينغهام يقود الريال لكسر عناد يونيون برلين بهدف متأخر بدوري أبطال أوروبا

مدريد: واصل الإنكليزي جود بيلينغهام لعب دور المنقذ لريال مدريد الإسباني، بعدما قاده للفوز في الوقت القاتل 1 / صفر على ضيفه يونيون برلين الألماني، اليوم الأربعاء، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واتسم الشوط الأول بالبطء الشديد، الذي خلا من اللمحات الفنية الجميلة أو الفرص المحققة، على عكس الشوط الثاني، الذي تسيده ريال مدريد تماما، في ظل استبسال دفاعي من جانب لاعبي فريق يونيون برلين، الذي سجل ظهوره الأول في تاريخه بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وانتظر الريال حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرز هدفه الوحيد بواسطة بيلينغهام، الذي منح الفريق الملكي أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا فريقي سبورتنغ براجا البرتغالي ونابولي الإيطالي.

ويأتي هدف بيلينغهام ليقود النجم الإنكليزي الشاب الفريق الملكي لمواصلة انطلاقته الرائعة في مختلف المسابقات حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الخمس الأولى في الدوري المحلي، بالإضافة لانتصاره في مواجهته الأولى هذا الموسم بدوري الأبطال، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به برصيد 14 لقبا.

ولعب بيلينغهام دور المنقذ للريال، الذي انضم لصفوفه هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بأهدافه المتأخرة في العديد من اللقاءات التي خاضها الفريق حتى الآن، والتي ساهمت في تحقيق الانتصارات في الوقت القاتل.

ويعد هذا هو الهدف السادس الذي يحرزه نجم منتخب إنكلترا الواعد في مختلف المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن.

ويأتي هذا الفوز، ليشكل قوة دفع جيدة للريال قبل مباراته الهامة ضد مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم، في قمة مبارياته المرحلة السادسة ببطولة الدوري الإسباني

بدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، حيث سنحت أول فرصة في اللقاء لمصلحة يونيون برلين في الدقيقة الثانية، حينما أرسل شيرالدو بيكر تمريرة عرضية من جهة اليمين، وحاول كيفن بيرنس السيطرة عليها ولكن وصلت الكرة إلى كيبا أريزبالاجا، حارس مرمى الريال، الذي أمسك بها بثبات.

ورد الريال بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، انتهت بضربة رأس من خوسيلو، ذهبت لأحضان الدنماركي فريدريك رونو، حارس مرمى يونيون برلين.

وعاد خوسيلو لتهديد مرمى يونيون برلين مجددا في الدقيقة الثامنة، حيث تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد ضربة رأس، مرت بجوار القائم الايمن.

بمرور الوقت، فرض ريال مدريد سيطرته على اللقاء، حيث بدا الأكثر امتلاكا للكرة في ظل تراجع لاعبي يونيون برلين للدفاع.

وحصل الفريق الإسباني على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 22 نفذها ديفيد ألابا، الذي وضع الكرة فوق العارضة، أعقبه ضربة رأس من خوسيلو ذهبت لركلة مرمى في الدقيقة .24

لجأ الريال لسلاح التسديدات بعيدة المدى لكسر التكتل الدفاعي للفريق الألماني، وسدد أوريلين تشواميني من خارج المنطقة في الدقيقة 27، مرت بعيدة عن المرمى.

وعاد تشواميني للتسديد من خارج المنطقة مجددا في الدقيقة 39، ذهبت إلى المدرجات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بنشاطه هجومي مباغت من يونيون برلين، الذي أتيحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة 48 عن طريق روبن جوسينس، الذي سدد من على يسار منطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة في الشباك من الخارج.

استشعر الريال الحرج وأسرع من إيقاعه ليحاصر يونيون برلين في منطقة الجزاء.

وأضاع رودريجو فرصة محققة في الدقيقة 50، حينما انطلق من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد من داخل المنطقة، لكن حارس الفريق الألماني تصدى للكرة بصعوبة بالغة، قبل أن يهدر اللاعب البرازيلي فرصة أخرى في الدقيقة التالية، بعدما تلقى كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى من خلال لوكاس فاسكيز، لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيسر.

وعاد رودريجو لتهديد مرمى يونيون برلين من جديد في الدقيقة 53، عندما سدد من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في ليوناردو بونوتشي، مدافع الضيوف، لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى تابع خوسيلو تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن رونو واصل تألقه وأبعد الكرة ببراعة، قبل أن يشتتها بونوتشي لركنية لم تستغل.

وواصل سوء الحظ ملازمته للريال، بعدما تصدى القائم الأيمن ضربة رأس من خوسيلو في الدقيقة 62، فيما أطلق الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 69، أبعدها رونو بأطراف أصابعه لركنية.

وأضاع رودريجو فرصة جديدة للريال في الدقيقة 70، حينما تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، وهو بمواجهة المرمى مباشرة، لكن الكرة توقفت في قدمه بغرابة شديدة، لتصل سهلة إلى رونو.

وأرسل رودريجو كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى في الدقيقة 74، لكن بونوتشي أبعدها من أمامه فيديريكو فالفيردي لركنية أسفرت عن ضربة رأس من أنطونيو رودريجير، علت العارضة بقليل.

وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 77، بعدما لمست الكرة يد الهولندي دانيلو ديوخي، مدافع يونيون برلين داخل المنطقة بعد تسديدة من خوسيلو، لكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب.

وأهدر خوسيلو فرصة أخرى في الدقيقة 81، حيث تسلم تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة في حراسة الدفاع، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر، فيما أضاع رودريجو فرصة أخرى في الدقيقة 86، عندما تسلم عرضية من الناحية اليمنى بطريقة رائعة، لكنه سدد كرة ضعيفة من داخل المنطقة ذهبت ليد رونو.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، أحرز بيلينجهام هدف الفوز للريال في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.

وسدد فيديريكو فالفيردي قذيفة صاروخية من خارج المنطقة، لتصطدم الكرة في دفاع يونيون برلين، وتتهيأ امام بيلينجهام، المتواجد أمام المرمى مباشرة، الذي لم يجد أدنى صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك، ليقود الفريق المضيف للحصول على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم.

(د ب أ)