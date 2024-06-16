بيل غيتس مستعد لضخ مليارات الدولارات في الطاقة النووية

واشنطن: قال بيل غيتس إنه مستعد لضخ مليارات الدولارات في مشروع محطة طاقة نووية من الجيل التالي في وايومنغ لتلبية احتياجات الولايات المتحدة المتزايدة من الطاقة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد عن بيل غيتس، الملياردير الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت، قوله في مقابلة مع برنامج واجه الأمة الذي تذيعة قناة سي بي إس الأمريكية، إن شركة تيرا باور إل إل سي ، وهي شركة ناشئة أسسها جيتس، بدأت في بناء أول مفاعل تجاري خاص بها الأسبوع الماضي في وايومنغ، حيث من المقرر إغلاق مصنع للفحم.

وكانت شركة تيرا باور قد قامت باستكشاف مفاعلات أبسط وأرخص منذ عام 2008 وتتوقع إكمال المفاعل الجديد في عام 2030 .

وقال غيتس، سادس أغنى رجل في العالم وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات: “لقد قمت بضخ نحو مليار دولار، وسأضخ مليارات أخرى في هذا المشروع.”

(د ب أ)