بيل كلينتون: شعرت بالضياع عندما عدتُ من الرئاسة إلى حياتي الخاصة.. وهكذا أغيّر العالم بعيداً عن السياسة- (فيديو)

واشنطن: يمزح الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قائلاً إنه شعر بالضياع عندما عاد إلى حياته الخاصة لأول مرة، في عام 2001، بعد فترتيْ رئاسته، لأن الناس لم يعودوا يعزفون موسيقى “تحية للرئيس” عندما يدخل إلى أي غرفة.

لكن ما اكتشفه، والذي كتبه في كتابه الجديد: “مواطن: حياتي بعد البيت الأبيض”، الذي نشرتْه دار كنوبف، أمس، الثلاثاء، أن العمل الخيري سمح له بمواصلة إحداث تغييرات في العالم لمساعدة الآخرين.

وقال كلينتون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) في مقابلة عبر الهاتف: “لقد قضيت وقتاً ممتعاً في القيام بذلك. أنا ممتن أيضا لأن الكثير من الناس – إذا ذهبت وقدمت لهم رأياً عقلانياً من أجل القيام بشيء ما – سوف يوافقون على ذلك، حتى لو لم يكن هذا يبدو في مصلحتهم المالية المباشرة”.

وأشار كلينتون إلى أن هذه الطريقة فتحت سوقاً لمصنعي أدوية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو ما أدى إلى خفض أسعار الأدوية بالقدر الكافي لجعلها متاحة لمختلف دول العالم.

وتساعد الأسعار المنخفضة، التي يتم التفاوض عليها الآن مع شركات تصنيع الأدوية، من خلال ما أصبح يعرف بـ “مبادرة كلينتون للوصول إلى الصحة”، في توفير أدوية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لنحو مليون طفل في مختلف أنحاء العالم، وأنقذت حياة عشرات الملايين من البشر. وهذه هي إحدى النجاحات العديدة التي حققتها مؤسسة كلينتون- والتي تشمل مبادرة كلينتون العالمية التي تجمع القادة في مجالات السياسة والأعمال والجمعيات الخيرية في نيويورك، كل عام، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة- في العقدين الماضيين، والتي كتب عنها كلينتون في كتابه “مواطن”.

كما يروي تجاربه من الحملتين الرئاسيتين لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في عامي 2008 و2016، ودوره في تأمين إطلاق سراح صحفيين اثنين من كوريا الشمالية، في عام 2009، ورد فعله على هجوم 6 يناير/كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

