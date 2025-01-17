بينما الجيش الألماني ينتظر سلاحه الفائق.. أوكرانيا تتسلم من برلين مدفعية متطورة.. فما أهميتها؟

برلين- “القدس العربي”:

في خطوة غير مسبوقة، قامت ألمانيا بتسليم أوكرانيا أولى دفعات مدافعها الحديثة من طراز “RCH 155″، وهي تقنية لم تتوفر بعد للجيش الألماني نفسه. المدفع المتنقل، الذي يمتاز بقدرات متقدمة، يُعتبر من أحدث الأسلحة في العالم، ومن المتوقع أن يُشكل نقطة تحول في قدرات الدفاع الأوكرانية.

لم يحصل عليه الجيش الألماني بعد

على الرغم من أنه تم تسليم أول مدفع من طراز “RCH 155” إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، فإن هذه التقنية المتطورة لم يتم تضمينها بعد في الجيش الألماني. المدفع الجديد، الذي يبلغ طوله نحو 11 مترا، تم تطويره بالتعاون مع شركة KNDS، ويتميز بقدرة على إطلاق النار أثناء الحركة، مما يجعل من الصعب إصابته أو رصده من قبل العدو.

وبحسب مجلة شبيغل الألمانية تُعد هذه المدافع المخصصة لأوكرانيا جزءا من شحنة تضم 54 مدفعا، ومن المتوقع أن يتم تسليمها إلى كييف بحلول عام 2027. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة أوكرانيا الدفاعية، وتبلغ قيمة المنظومة 890 مليون يورو. كما أنها تندرج ضمن المدافع ذات نطاق الإطلاق الطويل.

أحد أبرز ميزات “RCH 155” هو قدرته على إطلاق النار أثناء الحركة، ما يجعله صعب الاستهداف والتموضع من قبل العدو. بفضل تصميمه المتطور، يمكن للمدفع أن يطلق ما يصل إلى 30 قذيفة قبل الحاجة إلى إعادة تحميل الذخيرة، وهذا يجعله سلاحا فعالا في المعارك السريعة.

كما أنها مزودة بنظام تحميل تلقائي للذخيرة، مما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من الجنود. كما أن قدرة المدفع على إطلاق 30 قذيفة قبل الحاجة إلى إعادة تحميل الذخيرة، والقدرة على السفر بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، تمنح أوكرانيا مرونة كبيرة في استخدام هذه الأسلحة على الأرض.

ورغم أن الجيش الألماني يخطط في المستقبل لاستلام هذه المدافع، فإن الأمور مرهونة بموافقة البرلمان الألماني، مما قد يستغرق وقتا حتى يتمكن الجيش الألماني من الاستفادة من هذه التقنية الحديثة.

ومن المقرر أن تبقى أول ستة مدافع RCH 155 بألمانيا في البداية، لتدريب الجنود الأوكرانيين على كيفية استخدامها، لأن هذا النظام المدفعي الجديد يحتوي على بعض الخصائص التقنية الخاصة.

دعم ألمانيا لأوكرانيا في مواجهة روسيا

تسليم هذا السلاح إلى أوكرانيا يفتح آفاقا جديدة في قدراتها الدفاعية بحسب ما نشرت مجلة شبيغل. إذ يوفر للجيش الأوكراني القدرة على إلحاق الأذى بالقوات الروسية بشكل أكبر وأسرع، خاصة مع وصول الدعم الألماني الذي يساهم في تعزيز قوة الردع ضد الهجمات الروسية المستمرة.

ويأتي تسليم هذه الأسلحة المتطورة في وقت حساس، حيث دخلت الحرب ضد روسيا عامها الثالث، ولا تزال أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أسلحة متقدمة لصد الهجمات الروسية المتواصلة. وألمانيا تواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا عبر أحدث الأنظمة الدفاعية.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي، ووزير المالية المقال، كريستيان ليندنر، قد صرح مؤخرا أن الحزب مستعد للموافقة على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات في البرلمان الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست”، قال ليندنر: “يمكن للبرلمان بسهولة أن يقر ذلك بأغلبية كبيرة”، وأضاف: “حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي يريد فقط ربط هذا الأمر بقضايا أخرى بطريقة غير لائقة. وهذا ما حدث بالفعل عند انهيار ائتلاف إشارة المرور”.

ويرهن المستشار الألماني أولاف شولتس موافقته على تخصيص أموال إضافية لمنح أوكرانيا شحنات أسلحة إضافية قبل الانتخابات البرلمانية، بتمويلها من خلال تعليق آلية كبح الديون. وقال في مقابلة تلفزيونية إن هذه المساعدة ممكنة فقط من خلال أخذ قرض خاص “لأنه بخلاف ذلك، لن يكون هناك مال”.

كان شولتس قدم هذا المقترح بالفعل خلال مفاوضات ائتلاف “إشارة المرور” بشأن ميزانية 2025، والتي انتهت في آخر المطاف بانهيار الائتلاف.