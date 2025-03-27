بينما يستمر التضامن الشعبي مع غزة: قيادي مغربي معارض يعتبر طوفان الأقصى «نكسة خطيرة» ويحمّل «حماس» المسؤولية

الرباط ـ «القدس العربي»: رغم استمرار موجات التضامن الشعبي في المغرب مع قطاع غزة، والتي تجسدت في مسيرات حاشدة وحملات دعم إنسانية ومواقف قوية منددة بالعدوان الإسرائيلي، آخرها الإعلان عن “مسيرة شعبية” اليوم الجمعة في الرباط؛ جاءت تصريحات إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المعارض، لتثير جدلًا واسعًا حول الموقف السياسي من الأحداث. ففي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المغربية، حمَّل لشكر حركة “حماس” مسؤولية تدهور الأوضاع، واصفًا عملية “طوفان الأقصى” بأنها “نكسة خطيرة” زادت من تعقيد القضية الفلسطينية. وحمَّل القيادي الاشتراكي والوزير السابق مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في غزة، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي اتخذت قرار تنفيذ عملية “طوفان الأقصى” بمعزل عن السلطة الفلسطينية.

وأفاد أن “حزب الاتحاد الاشتراكي” اعتبر منذ اللحظة الأولى أن ما حدث لا يمثل انتصارا ولا تحريرا، بل كان خطأ كبيرا زاد من تعقيد القضية”، وتابع: ” إن هذا الهجوم حوَّلَ النقاش من قضية شعب ضحية إلى خطاب مزايدات يتحدث عن انتصارات وهمية”، وفق تعبيره.

وأبرز ادريس لشكر أن الشعب الفلسطيني هو أكبر الضحايا في المنطقة، ذلك أنه ضحية الاحتلال الإسرائيلي وظروف العالم العربي المضطربة. كما أن عدد الضحايا والجرحى في ارتفاع يوميا، بينما يستمر الاحتلال في تدمير المنازل وتشريد الأسر وقتل الأبرياء.

واعتبر الأمين لـ “الاتحاد الاشتراكي”، أن الحوار هو المسار الوحيد لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، لافتا إلى أن هذا الحوار يجب أن يقوده أصحاب القضية الحقيقيين تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهما الإطار الشرعي” وفق قوله. وأشار إلى أن “الأطراف التي كانت ترفض الحوار سابقا، باتت تفتح قنوات التواصل عقب السابع من تشرين الثاني/ أكتوبر، لوقف الهجمات وتأمين وصول المساعدات”.

وقال إن المغرب يعد نموذجا فريدا في دعمه للقضية الفلسطينية بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة، مؤكدا أن المغاربة هم الشعب الوحيد الذي يدعم القضية الفلسطينية دون البحث عن أي مقابل من الفلسطينيين أو من أطراف أخرى، ولَفَت إلى أن المغرب يتعامل مع القضية بكل صدق ومسؤولية بعيدًا عن الانتهازية.

وتفاعلا مع هذا الموقف، كتب الإعلامي مصطفى الفن مدير موقع “آذار” تدوينة جاء فيها أن “من حق إدريس لشكر أن يهاجم حركة «حماس»، لأن «حماس» ليست فوق الهجوم أو فوق النقد. وربما هناك قادة في الجناح السياسي لـ«حماس» اختلفوا مع الجناح العسكري لهذه الحركة أو انتقدوا بعض قراراتها.. وهذا هو العادي والطبيعي.. لكن غير العادي وغير الطبيعي هو ألا يهاجم إدريس (عدوا) عنصريا متورطا في أعمال إبادة جماعية في حق شعب أعزل فوق أرضه.”.

وأضاف صاحب التدوينة “غير العادي وغير الطبيعي هو أن يهاجم إدريس حركة مقاومة ولا يهاجم (عدوا) يقتل الأطفال ويقتل الشيوخ ويقتل النساء ويقتل حتى الأشجار.” وأكد مصطفى الفن أن “العدو” يفعل هذا بدم بارد وبأخطر أنواع الأسلحة الثقيلة والمحظورة أيضا. وتابع قائلا “وغير العادي وغير الطبيعي أيضا هو ألا يهاجم إدريس مجرم حرب يطارده القضاء الدولي وتطارده مذكرة اعتقال دولية في كل مطارات العالم… وغير العادي وغير الطبيعي هو أن يصدر هذا “التشوه الخطير” عن الرجل الأول في حزب القوات الشعبية”.

في غضون ذلك، أعلنت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” عن تنظيم مسيرة شعبية اليوم تحت شعار “دفاعا عن القدس والأرض، ضد حرب الإبادة الجماعية والتهجير، وضد التطبيع”، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء بشارع محمد الخامس في العاصمة الرباط.

كما دعت “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، إلى الاستجابة لنداء النّفير العام الذي دعت إليه المقاومة الفلسطينية بإعلان التعبئة الشعبية في كل الساحات بالمدن المغربية، وفاء للمقاومة أيام 28 و29 و30 آذار/ مارس الجاري.

ودعت “حركة التوحيد والإصلاح” إلى إيقاف كل أشكال التطبيع والتعاون مع عدو الأمة، وإلى تحمل المسؤولية قبل فوات الأوان لإيقاف المجازر الهمجية التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء في غزة أو في مدن الضفة أو في القدس الشريف، ودعت حُكام العرب والمسلمين وحكوماتهم إلى تصحيح مواقفهم ونجدة إخوانهم.

كما دعا بلاغ للهيئات والمنظمات الدعوية والسياسية والنقابية والحقوقية والمدنية والحركات الطلابية إلى توحيد الجهود وتكثيفها ومضاعفتها للضغط من أجل إيقاف التهجير القسري والإبادة الهمجية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

وبالعودة إلى المؤتمر الصحافي، وضمن حديثه عن الانتخابات المقبلة، انتقد إدريس لشكر التسابق نحو “حكومة المونديال” (في إشارة إلى قرب تنظيم الانتخابات العامة في المغرب عام 2026، بالتزامن مع الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في المغرب وإسبانيا والبرتغال عام 2030). واعتبر أن الجهود المبذولة كان من الأولى تسخيرها لخدمة المواطنين المغاربة ومعالجة قضايا الشعب، وأبدى أسفه لهيمنة “منطق التغول” وفق وصفه بين الأحزاب داخل الحكومة، وأعرب عن تخوّفاته من غياب الشفافية والمساواة بشأن التحضير للانتخابات المقبلة ومعرفة موعدها، وطالب الحكومة بتحمل مَسؤوليتها في هذا الشأن.

ووجّه الأمين للحزب اليساري المعارض سهام انتقاداته للحكومة، واتهمها بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي خاصة ما تعلق منه بملف التشغيل، منتقدا اختيار الحكومة دعم المزارعين في الخارج على حساب دعم مربي الماشية المغاربة، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس عجز الحكومة عن تقديم حلول تنموية حقيقية للشعب المغربي.

ودعا ادريس لشكر، خلال المؤتمر الصحفي ذاتها، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وتوضيح تاريخ الانتخابات المقبلة، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع الأحزاب السياسية في مناقشة التقطيع الانتخابي، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية بدأت باكرا بالنسبة للحكومة، ما يعتبر خرقا لروح النزاهة والشفافية.