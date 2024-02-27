بينما يذبح سكان غزة ويُجوعون مع أطفالهم.. بايدن يتحدث عن وقف إطلاق النار وهو يتناول “الآيس كريم” ويثير غضبا- (فيديو وتغريدات)

لندن- “القدس العربي”:
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما كان يتناول “الآيس كريم” وسط أجواء من الضحك والمزاح.
وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يشتري “الآيس كريم” من متجر في مدينة نيويورك، حيث سُئل عن موعد وقف إطلاق النار في غزة، فجأب: “آمل أن يتم ذلك بحلول يوم الإثنين المقبل”، مضيفا: “أخبرني مستشاري للأمن القومي أننا قريبون من التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار”.
تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتحدث بها عن وقف إطلاق النار بغزة pic.twitter.com/qLgU9l3PJX
— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) February 27, 2024
وقد أثار الرئيس الأمريكي غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذي انتقدوا حديث بايدن عن وقف إطلاق النار وهو يتناول “الآيس كريم” بينما تضرب المجاعة قطاع غزة، لا سيما الجزء الشمالي منه، وقد أدى ذلك إلى وفاة عدد من الأطفال والرضّع جوعا، نتيجة الجفاف وعدم توفر حليب الأطفال، أو أي نوع من الغذاء، بل حتى المياه الصالحة للشرب.
President Biden and @sethmeyers get ice cream.pic.twitter.com/LZ7fNSQkvE
— CSPAN (@cspan) February 27, 2024
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، قد اتهم إسرائيل بـ”استخدام الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة”. وقال إن سكان القطاع باتوا يشكلون نسبة هائلة من جوعى العالم.
وأشار في مقالة له، إلى أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر “سوء التغذية الحاد، مع استمرار تزايد خطر المجاعة”، وأضاف: “بسبب سوء التغذية، يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة”.
كما أكدت منظمة الطفولة العالمية “اليونيسيف”، أن 90% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية.
President Biden enjoys eating ice cream
At the same time, he supported the starvation of two million people
What humanity are we talking about? pic.twitter.com/nUf8Qnpfam
— 'لاجِــئ (@Mo_mh7) February 27, 2024
How many children in Gaza don't have water to drink or food to eat because of the Biden administration-funded Israeli blockade? At least Joe has his little ice cream pic.twitter.com/GA18L3pRhZ
— Gerald Celente (@geraldcelente) February 27, 2024
Biden announcing this while gobbling ice cream is the most veep sh*t I’ve seen in years https://t.co/czxzKclur8
— Ursula Perano (@UrsulaPerano) February 27, 2024
#BREAKING: "My hope is by next Monday we'll have a ceasefire" says Joe Biden while eating an ice cream
pic.twitter.com/W439SVmW5v
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 26, 2024
يوم بعد يوم نتاكد ان هذا الخرف لا يدرك ما يفعله مشية الاطفال الصغار وباليد الايس كريم ترقبوا ما سيفعله ترامب ازاء هذا التصرف اعطاه فرصة للسخرية
لا يهمنا امره عجوز خرف واهل غزة لهم شعب وقادة رجال واهم شيء رب يحميهم وما بعد العسر الا يسر
خرف–
انه لا يفرق بين التلذذباكل الايس كريم والتلذذبقتل الاطفال والنساء
و الله ما تجرء على فعل كهذا ….لولا الخونة و المطبعين .