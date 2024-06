بينما يذبح سكان غزة ويُجوعون مع أطفالهم.. بايدن يتحدث عن وقف إطلاق النار وهو يتناول “الآيس كريم” ويثير غضبا- (فيديو وتغريدات)

لندن- “القدس العربي”:

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما كان يتناول “الآيس كريم” وسط أجواء من الضحك والمزاح.

وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يشتري “الآيس كريم” من متجر في مدينة نيويورك، حيث سُئل عن موعد وقف إطلاق النار في غزة، فجأب: “آمل أن يتم ذلك بحلول يوم الإثنين المقبل”، مضيفا: “أخبرني مستشاري للأمن القومي أننا قريبون من التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار”.

وقد أثار الرئيس الأمريكي غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذي انتقدوا حديث بايدن عن وقف إطلاق النار وهو يتناول “الآيس كريم” بينما تضرب المجاعة قطاع غزة، لا سيما الجزء الشمالي منه، وقد أدى ذلك إلى وفاة عدد من الأطفال والرضّع جوعا، نتيجة الجفاف وعدم توفر حليب الأطفال، أو أي نوع من الغذاء، بل حتى المياه الصالحة للشرب.

President Biden and @sethmeyers get ice cream. pic.twitter.com/LZ7fNSQkvE

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، قد اتهم إسرائيل بـ”استخدام الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة”. وقال إن سكان القطاع باتوا يشكلون نسبة هائلة من جوعى العالم.

وأشار في مقالة له، إلى أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر “سوء التغذية الحاد، مع استمرار تزايد خطر المجاعة”، وأضاف: “بسبب سوء التغذية، يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة”.

كما أكدت منظمة الطفولة العالمية “اليونيسيف”، أن 90% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية.

President Biden enjoys eating ice cream

At the same time, he supported the starvation of two million people

What humanity are we talking about? pic.twitter.com/nUf8Qnpfam

— 'لاجِــئ (@Mo_mh7) February 27, 2024