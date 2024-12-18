بينها حركة طالبان.. الدوما الروسي يسقط منظمات من قائمة الإرهاب

موسكو: أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على إسقاط مؤقت لمنظمات بينها حركة طالبان الأفغانية من قائمة المنظمات المحظورة في البلاد.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة لمجلس النواب بالبرلمان الروسي (الدوما) الثلاثاء، بموافقة غالبية النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى تعليق حظر أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الفيدرالية الموحدة، بما في ذلك المنظمات الأجنبية والدولية كحركة طالبان مؤقتا، بقرار من محكمة روسية بناء على طلب من المدعي العام للاتحاد الروسي أو نائبه.

وسيتم تقديم مشروع القانون الذي تم قبوله في مجلس الدوما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة عليه بعد انتهاء العملية البرلمانية.

وأدرجت حركة طالبان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا بقرار من المحكمة العليا الروسية عام 2003.

وفي مايو/ أيار الماضي صرح زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس إلى أفغانستان أن وزارتي العدل والخارجية اقترحتا على الكرملين إزالة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.

(الأناضول)