سياسة | عربي | فلسطين

بينهما طفل.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي شمال الضفة- (فيديو)

15 - أكتوبر - 2024

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نابلس: أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لطفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما برصاص (إسرائيلي) حي في الحوض، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 24 عاما برصاص حي في الفخذ”، وقعتا خلال مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي شهدتها بلدة بيت فوريك.

وقال شهود عيان إن القرية تتعرض منذ أيام لاقتحامات متكررة من الجيش الإسرائيلي، يتخللها مواجهات تسفر عن إصابات بين الفلسطينيين.

وبالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 755 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و250.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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