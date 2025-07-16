بينهم أطفال.. إسرائيل تقتل 13 فلسطينيا في غزة منذ فجر الأربعاء 

غزة: استشهد 13 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر الأربعاء، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

وحسب المصادر، شملت استهدافات الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع منذ فجر اليوم، خياما لنازحين، ومنازل لمواطنين.

في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف جوي استهدف خياما للنازحين بمنطقة المواصي.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفرت غارة عن استشهاد 3 فلسطينيين جراء استهداف شقة ومقهى.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر إثر قصف جوي طال منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

(الأناضول)