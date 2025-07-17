بينهم أطفال.. إسرائيل تقتل 17 فلسطينيا في غزة منذ فجر الخميس 

غزة: استشهد 17 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، منذ فجر الخميس، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

وحسب المصادر، شملت استهدافات الجيش الإسرائيلي في أنحاء القطاع، منذ فجر اليوم، خياما للنازحين ومنزلا وتجمعا مدنيا.

في شمال مدينة غزة، استشهد 8 فلسطينيين جراء غارة على تجمع شعبي لتأمين المساعدات في منطقتي التوام والكرامة.

8 شــهــداء في استهداف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة pic.twitter.com/pGGmO1OnNe — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 17, 2025

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، جراء قصف بطائرات مسيرة إسرائيلية استهدف خياماً للنازحين.

وجرى القصف داخل مدرستي “أبو حلو الشرقية” و”أبو حلو الغربية”، ما أدى إلى اندلاع حريق في الخيام.

(الأناضول)