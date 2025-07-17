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بينهم أطفال.. إسرائيل تقتل 17 فلسطينيا في غزة منذ فجر الخميس 

منذ 51 دقيقة

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غزة: استشهد 17 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، منذ فجر الخميس، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

وحسب المصادر، شملت استهدافات الجيش الإسرائيلي في أنحاء القطاع، منذ فجر اليوم، خياما للنازحين ومنزلا وتجمعا مدنيا.

في شمال مدينة غزة، استشهد 8 فلسطينيين جراء غارة على تجمع شعبي لتأمين المساعدات في منطقتي التوام والكرامة.

 

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف جوي استهدف شقة سكنية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وفي مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، جراء قصف بطائرات مسيرة إسرائيلية استهدف خياماً للنازحين.

وجرى القصف داخل مدرستي “أبو حلو الشرقية” و”أبو حلو الغربية”، ما أدى إلى اندلاع حريق في الخيام.

(الأناضول)

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