بينهم أطفال.. استشهاد 13 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة الخميس

غزة: استشهد 13 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت منازل وخياما تؤوي نازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الخميس، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف الإسرائيلي منذ فجر الخميس أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي تفاصيل الغارات، ذكرت المصادر أن 6 فلسطينيين بينهم امرأة و4 أطفال، استشهدوا وأصيب آخرون بقصف منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي قصف آخر استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.

كما استشهدت طفلتان بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمنطقة العطار بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي خان يونس أيضا، قتل فلسطينيان إثر استهداف منزل في منطقة قزان النجار.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)