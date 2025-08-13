بينهم أطفال.. استشهاد 18 فلسطينيا في غزة بغارات إسرائيلية الأربعاء- (فيديو)

غزة: استشهد 18 فلسطينيا بينهم 7 من عائلة واحدة، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 22 شهرا.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام نازحين وتجمعات لمدنيين ينتظرون مساعدات في مدينة غزة ووسط القطاع.

انفجارات عنيفة وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/tjcGnWOK1a — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 13, 2025

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق وقتل 7 منهم، بينهم 5 أطفال وسيدة، وأصاب آخرين، بعد قصف استهدف خياما تؤويهم في شارع 8 بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

7 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة أبو حنيدق ارتقوا بقصف الاحتلال الذي استهدف خيامهم فجر اليوم قرب الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة وهم: 1- فاطمة نمر أبو حنيدق

2- أشرف أحمد أبو حنيدق

3- الطفل أحمد زهير أبو حنيدق

4- الطفلة منى زهير أبو حنيدق

5- الطفل محمد زهير أبو… pic.twitter.com/SvCefjevNm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 13, 2025

واستشهد 9 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم وسط القطاع، وآخر في منطقة موراج جنوبي القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

(الأناضول)