سياسة | عربي | فلسطين

بينهم أطفال.. استشهاد 18 فلسطينيا في غزة بغارات إسرائيلية الأربعاء- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

غزة: استشهد 18 فلسطينيا بينهم 7 من عائلة واحدة، وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 22 شهرا.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام نازحين وتجمعات لمدنيين ينتظرون مساعدات في مدينة غزة ووسط القطاع.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق وقتل 7 منهم، بينهم 5 أطفال وسيدة، وأصاب آخرين، بعد قصف استهدف خياما تؤويهم في شارع 8 بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

واستشهد 9 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم وسط القطاع، وآخر في منطقة موراج جنوبي القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية المصري: 15 شخصية فلسطينية ستتولى إدارة غزة حال التوصل لاتفاق
منذ 16 دقيقة
أسوشيتد برس: إسرائيل تجري محادثات لتهجير فلسطينيي غزة إلى جنوب السودان
منذ 38 دقيقة
إسرائيل تقتل 53 فلسطينيا بينهم 15 من منتظري المساعدات في غزة- (فيديو)
منذ 10 ساعات
وثيقة مسربة تكشف اجتماعًا سريًا بين مسؤولين أمميين و”مؤسسة غزة الإنسانية” برعاية أمريكية- (صورة)
منذ 11 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية