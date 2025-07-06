بينهم أطفال.. الجيش الإسرائيلي يصيب ويعتقل فلسطينيين بالضفة

رام الله: أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم أطفال، واعتقل آخرون بينهم أشقّاء، فجر الأحد، خلال حملة اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيت لحم جنوبي الضفة، أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، بالاختناق، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم (جنوب)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وبيّنت الوكالة أن الجيش اعتقل الشقيقين حسن ومحمود أحمد صلاح من بلدة الخضر، والشاب يزن أحمد سليمان ذويب من بلدة الشواورة شرق بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب عامر ماهر الهشلمون، بعد توقيفه على حاجز قرب بلدة سعير شمال الخليل، وفق “وفا”.

في نابلس، اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب أكرم نصار، بعد مداهمة منزله في بلدة مادما جنوب المدينة، والشاب محمد نضال خطاطبة من منزله في بيت فوريك شرقًا، وفق مصادر محلية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات إسرائيلية الشقيقين محمود وأحمد فرج الله، بعد الاعتداء عليهما بالضرب في ضاحية ذنابة بالمدينة، إضافة إلى الشاب معاوية النجار من بلدة الشويكة المجاورة، بحسب مصادر محلية.

وفي رام الله، أفادت “وفا” باعتقال الجيش الإسرائيلي 3 شبان من بلدة المزرعة الغربية شمال المدينة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

(الأناضول)