بينهم أطفال.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا بينهم أطفال ومعتقلون سابقون خلال عمليات اقتحام نفذها بمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل عدوانه المستمر منذ شهر.

أفاد بذلك بيان مشترك، الأربعاء، صدر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (رسمية).

وأشار البيان إلى أن الاعتقالات توزعت في كافة محافظات الضفة الغربية.

وأوضح أن الجيش اعتقل 175 مواطنا في جنين منذ بدء العملية العسكرية في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 150 على الأقل.

يتزامن ذلك مع عملية عسكرية إسرائيلية بدأت في جنين ومخيمها شمال الضفة، منذ 30 يوما، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 24، بينما بدأ قبل نحو 12 أيام عدوانًا على مخيم نور شمس شرقي المدينة.

وخلف العدوان الذي بدأه الجيش الإسرائيلي في 21 يناير الماضي على شمال الضفة، استشهاد 56 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح آلاف آخرين، ودمار واسع في الممتلكات والمنازل والبنية التحتية.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)