سياسة | عربي | فلسطين

بينهم أطفال.. شهداء وجرحى جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية بغزة

منذ 6 دقائق

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غزة: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، الأحد، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.
وأفاد مصدر طبي بأن “مستشفى المعمداني استقبل عددا من الشهداء والجرحى بينهم أطفال نتيجة قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في حي الصبرة”.
وذكر المصدر أن “من بين الإصابات التي وصلت إلى المستشفى، أطفال يعانون من جراح خطيرة وحروق في أجسادهم وبتر بأطرافهم”.
بدوره، أعلن جهاز الدفاع المدني عبر منصة تلغرام أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الجعل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة بمدينة غزة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
(وكالات)

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