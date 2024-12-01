بينهم أطفال وأسرى سابقون.. إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا على الأقل، ليلة السبت – الأحد، خلال اقتحامه عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (السبت) وحتى صباح اليوم (الأحد) 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل (جنوب) وجنين ونابلس وسلفيت وطولكرم (شمال) ورام الله (وسط)، وفق البيان.

ورافق عمليات الاعتقال؛ “اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين”، حسب نادي الأسير.

ووفق النادي فإن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس (…) دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف”.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 797 شهيدا، ونحو 6 آلاف و600 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)