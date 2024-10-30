بينهم أطفال وأسرى سابقون.. إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، بينهم أطفال وأسرى سابقون، خلال حملة اقتحامات نفذها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

أفاد بذلك بيان مشترك، الأربعاء، لنادي الأسير الفلسطيني (أهلي) وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير (رسمية)، وهما يرصدان يوميا عمليات الاعتقال.

وقالت المؤسستان إن “قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمة عدة منازل واعتقال 10 مواطنين على الأقل، بينهم أطفال وأسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم والخليل (جنوب)، وقلقيلية (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)، وفق البيان.

وأكدت المؤسستان أن “قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين”.

وأضافتا أنه “منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفا و500 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس”.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 763 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)